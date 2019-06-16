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    Православні християни святкують Трійцю. Епіфаній привітав вірян

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    Православні християни святкують Трійцю. Епіфаній привітав вірян

    У неділю, 16 червня, в Україні святкують День Святої Трійці

    Митрополит Епіфаній у неділю, 16 червня, привітав всіх православних християн з одним із найбільших та найважливіших свят - зі святою П’ятидесятницею, Днем Святої Трійці.

    Привітання глави ПЦУ опубліковане на його сторінці у соцмережі Facebook.

    «Ми вдячні Господу, що сьогодні маємо щастя молитися у своїй рідній, незалежній, єдиній помісній Українській Православній Церкві. Тож, у це величне та світле свято утверджуймося разом в істинній вірі та йдімо тією дорогою, якою закликав іти Господь наш Ісус Христос, сповідуючи єдиного у Трійці прославлюваного Бога – Отця, Сина і Святого Духа», - зазначив Епіфаній.

    Нагадаємо, Трійцю традиційно відзначають на 50-й день після Великодня. Трійця щорічно святкується в Україні як державне свято, додаючи один додатковий вихідний. 

    «Главком» зібрав інформацію про всі повір'я і прикмети, пов'язані зі святом Трійці.

    До слова, 20 червня Почесний патріарх Православної церкви України Філарет скликає собор Української православної церкви Київського патріархату.

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