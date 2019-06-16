В Україні сьогодні вперше офіційно святкують День батька



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День батька в Україні відзначатиметься щорічно в третю неділю червня

В Україні сьогодні, 16 червня, вперше офіційно святкують День батька.

18 травня 2019 року п’ятий президент Петро Порошенко підписав указ про встановлення в Україні Дня батька.

Згідно з указом, День батька в Україні відзначатиметься щорічно в третю неділю червня.

Неофіційно День батька в Україні відзначали або у третю неділю червня, або ж у третю неділю вересня. У 2013 році другу дату підтримав Кабінет міністрів, який запропонував надати їй офіційного статусу, проте тодішній президент Віктор Янукович відповідний указ так і не підписав.

У Міністерстві соціальної політики вважають, що запровадження офіційного Дня батька логічне, бо в Україні є День родини (8 липня), День матері (друга неділя травня) та День захисту дітей (1 червня).

За їх словами, це має сприяти підвищенню статусу чоловіка як батька.

Нагадаємо, також у неділю, 16 червня, в Україні святкують Трійцю.

Як відомо, Трійцю традиційно відзначають на 50-й день після Великодня. Трійця щорічно святкується в Україні як державне свято, додаючи один додатковий вихідний.