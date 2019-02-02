Епіфаній пояснив, чому інтронізація пройде саме 3 лютого



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Предстоятелю ПЦУ Епіфанію 3 лютого виповнюється 40 років

«У православній традиції священнослужителі не відзначають так помпезно чи урочисто свій день народження», - зазначив Епіфаній

Предстоятель Православної церкви України – митрополит Київський і всієї України Епіфаній розповів, як була обрана дата для його інтронізації.

Про це він сказав в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Після отримання Томосу на Фанарі виникло питання, що потрібно звершити інтронізацію, тобто, щоб предстоятель вже повноцінно став на київську кафедру, очолив Українську православну церкву. Було обрано дату для того, щоб в майбутньому не святкувати день народження, а поєднувати вже і день інтронізації, і день народження. Бо у православній традиції священнослужителі не відзначають так помпезно чи урочисто свій день народження, а більшою мірою ми звертаємо увагу на день свого небесного покровителя, на день ангела», - зазначив Епіфаній.

Він повідомив, що дата 3 лютого матиме символічне значення.

«Тому і було вже так символічно обрано цей день 3 лютого, коли виповнюється мені 40-ліття, і звершити інтронізацію як предстоятеля», - сказав Епіфаній.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко у неділю, 3 лютого, візьме участь у літургії та чині інтронізації предстоятеля Православної церкви України Епіфанія, яка пройде у Софії Київській.

Раніше повідомлялося, що на інтронізацію предстоятеля Української православної церкви митрополита Київського і всієї України Епіфанія прибуде офіційний представник Вселенського патріарха - митрополит Еммануїл Гальський, а також від Вселенського патріарха - представники монастирів Святої гори Афон.

Як відомо, Предстоятелю ПЦУ Епіфанію 3 лютого виповнюється 40 років.