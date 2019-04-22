Епіфаній відслужив першу літургію, яку перекладали мовою жестів



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Відтепер урочисті богослужіння у Михайлівському Золотоверхому соборі будуть звершуватись із сурдоперекладом

У кафедральному соборі Православної церкви України відбулася знакова подія: митрополит Епіфаній звершив літургію, яка вперше перекладалася мовою жестів.

Про це повідомляє прес-служба ПЦУ.

«Відтепер урочисті богослужіння у Михайлівському Золотоверхому соборі будуть звершуватись із сурдоперекладом. Адже Слово Боже – для кожного!», – йдеться у повідомленні.

Звертаючись до зібраних у соборі митрополит Епіфаній нагадав про необхідність замислитись над тим, як ми будемо зустрічати Великдень.

«Великий піст, як і все наше життя – це шлях до Бога. І не потрібно забувати, що сам Бог завжди йде на зустріч людині. Бог сам став людиною, щоб прийти до нас і сьогодні. Він йде назустріч нам і входить у священне місто нашої з вами душі. Тому живімо так, щоб ця зустріч була достойною», – наголосив предстоятель ПЦУ.

До слова, Епіфаній наголосив на необхідності єднання українців. «Зараз ми переживаємо складні, непрості часи становлення нашої Української держави. На сході країни йде війна. Агресор намагається нас поневолити фізично і розділити всередині держави. І ми повинні зрозуміти: якщо ми будемо розділені, то тоді північний сусід матиме можливість захопити нашу країну», - наголосив митрополит.

Як повідомлялося, копію Томосу про автокефалію Православної церкви України повезуть на станцію «Академік Вернадський» в Антарктиді.

Також нагадаємо, що у Православній церкві України вже близько 7 тисяч парафій. З московського патріархату до ПЦУ перейшли 512 парафій.

Нагадаємо, 5 січня 2019 року відбулася процедура підписання Томосу про автокефалію Православної церкви України Вселенським патріархом Варфоломієм.