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    В Православній церкві України вже близько 7 тисяч парафій

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    В Православній церкві України вже близько 7 тисяч парафій

    Майже тисяча з них — у Львівській області

    Православна церква України обʼєднує зараз близько 7 тисяч парафій, і майже тисяча з них — у Львівській області

    Про це блаженніший митрополит Епіфаній розповів сьогодні на зустрічі з парафіянами храму Успіння Пресвятої Богородиці у місті Дубляни, що на Львівщині, написав у Facebook прес-секретар предстоятеля ПЦУ Іван Сидор.

    «Зараз маємо близько 7 тисяч парафій у нашій Українській Православній Церкві. З них майже тисяча припадає на Львівську область, що є гарним прикладом і зразком релігійності для всіх інших регіонів України», — підкреслив помічник Епіфанія.

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    Блаженніший подякував вірянам за молитви та підтримку, що стали великою допомогою у становленні Православної церкви України.

    «Кожна така парафія, як ваша у Дублянах, — це ніби цеглинка в основі нашого спільного дому — єдиної Помісної Православної церкви», — зазначив Епіфаній.

    Як повідомлялося, закон про врегулювання переходу парафій з Московського патріархату до Православної церкви України набув чинності 31 січня 2019 року.

    Релігійна громада чи організація має можливість вільно реалізовувати право на зміну юрисдикції.

    Додамо, за результатами Об’єднавчого собору в Києві під головуванням представника Вселенського патріархату 15 грудня було створено автокефальну помісну Православну церкву України і затверджений статут нової церкви. Об’єднавчий собор обрав предстоятелем єдиної помісної ПЦУ митрополита Епіфанія.

    5 січня відбулася процедура підписання Томосу про автокефалію ПЦУ Вселенським патріархом Варфоломієм. А вже на наступний день, 6 січня, після вручення у Стамбулі Томос привезли до України.

    Нагадаємо, 3 лютого у Софії Київській офіційно звели на престол предстоятеля Православної церкви України Митрополита Київського та всієї України Епіфанія.

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