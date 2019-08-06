Ердоган оголосив про наближення нової операції Туреччини у Сирії



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Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган

Реджеп Таїп Ердоган: Якщо Туреччина не буде діяти зараз, то пізніше заплатить високу ціну», а «безпека Туреччини — це безпека і НАТО, і всього регіону

Туреччина незабаром почне нову операцію із забезпечення безпеки своїх кордонів на півночі Сирії. Про це заявив у вівторок президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час виступу в Анкарі, трансляцію якого вів телеканал Haberturk.

«Туреччина не зможе відчути себе в безпеці, поки не нейтралізує цю зростаючу за допомогою зброї союзників загрозу біля південних кордонів. Сподіваюся, в дуже швидкому часі ми перейдемо до нового етапу реалізації плану, в рамках якого вже провели (військові операції) «Щит Євфрату» і «Оливкова гілка», — заявив Ердоган. Він зазначив, що «якщо Туреччина не буде діяти зараз, то пізніше заплатить високу ціну», а «безпека Туреччини — це безпека і НАТО, і всього регіону».

Турецьке керівництво почало активно говорити про те, що турецька армія проведе нову операцію в Сирії на схід від Євфрату, ще в липні. Про терміни початку можливої операції не повідомляється. Території на схід від Євфрату в даний час контролюється курдськими загонами самооборони, яких підтримують США, але які визнані терористичними в Туреччині. Анкара наполягає на тому, щоб Вашингтон припинив допомагати цим формуванням, в тому числі зброєю.

Як повідомлялось, новий міністр оборони США Марк Еспер назвав «неприйнятною» будь-яку операцію Туреччини, яку ця держава спробує провести на півночі Сирії.

Нагадаємо, у 2017 році Туреччина оголосила про успішне завершення наземної військової операції Щит Євфрату, яка була розпочата в 2016 році на півночі Сирії проти Ісламської держави і «терористичних груп сирійських курдів, які загрожують Туреччині».

У 2018 році Генштаб Туреччини заявив про початок наземної операції Оливкова гілка в сирійському районі Афрін проти курдських збройних формувань.

Джерело: УНН