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    Туреччина пообіцяла відповісти на санкції США через закупівлю С-400

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    Анкара купила російські зенітні ракетні комплекси С-400 - Туреччина пообіцяла відповісти на санкції США через закупівлю С-400
    Анкара купила російські зенітні ракетні комплекси С-400

    «Якщо США введуть санкції, ми дамо відповідь», - заявив глава МЗС Туреччини

    Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що Анкара готова дати відповідь в разі введення санкцій з боку Сполучених Штатів через купівлю російських зенітних ракетних комплексів С-400.

    Про це повідомляє TGRT.

    За словами Чавушоглу, питання відповідних заходів обговорюється лідерами країн. Також тема відповіді на американські санкцій обговорюється і через дипломатичні канали.

    «Якщо США введуть санкції, ми дамо відповідь. Ми не хочемо її реалізовувати. Але якщо США проявлять вороже відношення до нас, ми приймемо відповідний крок», - наголосив глава турецького МЗС.

    Нагадаємо, сенатори США закликають президента Дональда Трампа запровадити санкції за закупівлю російських ЗРК С-400.

    17 липня США заявили, що вони виключають Туреччину з програми винищувачів F-35 після того, як Анкара закупила зенітно-ракетні комплексів С-400 у Росії.

    Як повідомлялося, Ердоган заявив, що Анкара вже купила російські зенітні ракетні комплекси С-400.

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