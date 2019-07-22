Туреччина пообіцяла відповісти на санкції США через закупівлю С-400
«Якщо США введуть санкції, ми дамо відповідь», - заявив глава МЗС Туреччини
Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що Анкара готова дати відповідь в разі введення санкцій з боку Сполучених Штатів через купівлю російських зенітних ракетних комплексів С-400.
Про це повідомляє TGRT.
За словами Чавушоглу, питання відповідних заходів обговорюється лідерами країн. Також тема відповіді на американські санкцій обговорюється і через дипломатичні канали.
«Якщо США введуть санкції, ми дамо відповідь. Ми не хочемо її реалізовувати. Але якщо США проявлять вороже відношення до нас, ми приймемо відповідний крок», - наголосив глава турецького МЗС.
Нагадаємо, сенатори США закликають президента Дональда Трампа запровадити санкції за закупівлю російських ЗРК С-400.
17 липня США заявили, що вони виключають Туреччину з програми винищувачів F-35 після того, як Анкара закупила зенітно-ракетні комплексів С-400 у Росії.
Як повідомлялося, Ердоган заявив, що Анкара вже купила російські зенітні ракетні комплекси С-400.