  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Туреччина оголосила про нову військову операцію в Сирії

    • Розсилка
    Туреччина оголосила про нову військову операцію в Сирії

    Це буде третій турецький наступ в Сирії з початку війни

    Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив про нову військову операцію в районі, контрольованому курдами на схід від Євфрату на півночі Сирії.

    Ердоган повідомив, що і Росія, і США були проінформовані про заплановану операцію, але не уточнив, коли вона почнеться, передає Анадолу.

    Він нагадав, що турецька армія провела »успішні» операції в сирійських містах Афрін, Джераблюс і Ель-Баб.

    «Наша нова мета – схід річки Євфрат», – повідомив президент Туреччини.

    Це буде третій турецький наступ в Сирії з початку війни.

    У 2017 році Туреччина оголосила про успішне завершення наземної військової операції Щит Євфрату, яка була розпочата в 2016 році на півночі Сирії проти Ісламської держави і «терористичних груп сирійських курдів, які загрожують Туреччині».

    У 2018 році Генштаб Туреччини заявив про початок наземної операції Оливкова гілка в сирійському районі Афрін проти курдських збройних формувань. 

    Туреччина Реджеп Таїп Ердоган президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ