Туреччина оголосила про нову військову операцію в Сирії



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Це буде третій турецький наступ в Сирії з початку війни

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив про нову військову операцію в районі, контрольованому курдами на схід від Євфрату на півночі Сирії.

Ердоган повідомив, що і Росія, і США були проінформовані про заплановану операцію, але не уточнив, коли вона почнеться, передає Анадолу.

Він нагадав, що турецька армія провела »успішні» операції в сирійських містах Афрін, Джераблюс і Ель-Баб.

«Наша нова мета – схід річки Євфрат», – повідомив президент Туреччини.

Це буде третій турецький наступ в Сирії з початку війни.

У 2017 році Туреччина оголосила про успішне завершення наземної військової операції Щит Євфрату, яка була розпочата в 2016 році на півночі Сирії проти Ісламської держави і «терористичних груп сирійських курдів, які загрожують Туреччині».

У 2018 році Генштаб Туреччини заявив про початок наземної операції Оливкова гілка в сирійському районі Афрін проти курдських збройних формувань.