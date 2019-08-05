Туреччина оголосила про нову військову операцію в Сирії
Це буде третій турецький наступ в Сирії з початку війниПрезидент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив про нову військову операцію в районі, контрольованому курдами на схід від Євфрату на півночі Сирії.
Ердоган повідомив, що і Росія, і США були проінформовані про заплановану операцію, але не уточнив, коли вона почнеться, передає Анадолу.
Він нагадав, що турецька армія провела »успішні» операції в сирійських містах Афрін, Джераблюс і Ель-Баб.
«Наша нова мета – схід річки Євфрат», – повідомив президент Туреччини.
Це буде третій турецький наступ в Сирії з початку війни.
У 2017 році Туреччина оголосила про успішне завершення наземної військової операції Щит Євфрату, яка була розпочата в 2016 році на півночі Сирії проти Ісламської держави і «терористичних груп сирійських курдів, які загрожують Туреччині».
У 2018 році Генштаб Туреччини заявив про початок наземної операції Оливкова гілка в сирійському районі Афрін проти курдських збройних формувань.