Ernest Airlines запустить рейси з Харкова до Італії



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З березня 2019 року до Італії з Харківа існуватиме два авіарейси

З 2019 року авіакомпанія Ernest Airlines започаткує два прямі авіарейси з Харкова до Італії. Про це повідомляє Укрінформ.

Це стало відомо під час зустрічі президента авіакомпанії Шаді Аль Танніра з заступником голови Харківської ОДА Марком Беккером.

«Перші рейси Ernest Airlines розпочнуться вже в березні за двома напрямками: Харків - Мілан та Харків - Рим», - повідомив представник компанії.

Також він додав, що компанія працює в Україні вже з минулого року.

Беккер наголосив, що у Харківській області навчається велика кількість іноземних студентів, тому відкриття нових авіарейсів буде сприяти для розвитку цієї сфери.

Нагадаємо, 8 серпня італійський лоукостер Ernest затримував в аеропорту «Львів» рейси Венеція-Львів-Венеція і Львів-Рим-Львів.

Раніше повідомлялося, що авіакомпанія YanAir 3 серпня на понад 12 годин затримала виліт українських туристів з Києва до Тбілісі. При цьому після відправки літак до Грузії прибув без багажу.