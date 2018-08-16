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    Ernest Airlines запустить рейси з Харкова до Італії

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    Ernest Airlines запустить рейси з Харкова до Італії

    З березня 2019 року до Італії з Харківа існуватиме два авіарейси

    З 2019 року авіакомпанія Ernest Airlines започаткує два прямі авіарейси з Харкова до Італії. Про це повідомляє Укрінформ.

    Це стало відомо під час зустрічі президента авіакомпанії Шаді Аль Танніра з заступником голови Харківської ОДА Марком Беккером.

    «Перші рейси Ernest Airlines розпочнуться вже в березні за двома напрямками: Харків - Мілан та Харків - Рим», - повідомив представник компанії.

    Також він додав, що компанія працює в Україні вже з минулого року.

    Беккер наголосив, що у Харківській області навчається велика кількість іноземних студентів, тому відкриття нових авіарейсів буде сприяти для розвитку цієї сфери.

    Нагадаємо,  8 серпня італійський лоукостер Ernest затримував в аеропорту «Львів» рейси Венеція-Львів-Венеція і Львів-Рим-Львів.

    Раніше повідомлялося, що авіакомпанія YanAir 3 серпня на понад 12 годин затримала виліт українських туристів з Києва до Тбілісі. При цьому після відправки літак до Грузії прибув без багажу.

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