Туристи 12 годин чекали рейсу YanAir до Тбілісі, а потім прилетіли без багажу



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Рейс, який мав бути відправлений о 8:45, вилетів о 21:00

Авіакомпанія YanAir в п’ятницю, 3 серпня, на понад 12 годин затримала виліт українських туристів з Києва до Тбілісі. При цьому після відправки літак до Грузії прибув без багажу. Станом на 10 ранку 4 серпня пасажири досі не отримали свої речі.

Про це повідомляє Громадське з посиланням на інформацію однієї з пасажирок рейсу YE211 Київ-Тбілісі Олени Реньової.

«Рейс, який мав бути відправлений о 8:45, вилетів о 21:00. Нас не попередили, що літак летить без багажу на борту. Про це ми дізналися вже у Тбілісі. Всі пасажири без речей. Коли доставлять багаж - невідомо. Телефони перевізника не відповідають. Представники грузинського аеропорту сказали телефонувати їм після 16:00», - розповіла пасажирка.

Вона додала, що пасажири летіли без послуг туроператора. Пасажири в аеропорту Грузії заповнили заяви на втрачений багаж та роз’їхалися по готелях.

Раніше повідомлялося, що дві доби українські туристи не могли вилетіти з італійського Реміні до Одеси. Авіарейс ANR5992, який 1 серпня мала виконати компанія YanAir, було перенесено на 3 серпня.