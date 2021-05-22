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    Естонія надасть мільйон євро на допомогу мешканцям Донбасу

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    Кошти уряду Естонії підуть людям, які проживають в районах конфлікту - Естонія надасть мільйон євро на допомогу мешканцям Донбасу
    Кошти уряду Естонії підуть людям, які проживають в районах конфлікту
    Ілюстративне фото

    Кошти передбачається витратити на «подолання гуманітарної кризи»

    Протягом 2021 року уряд Естонії надасть Україні гуманітарну допомогу в розмірі 1 млн євро. Таку заяву зробило МЗС цієї країни на своїй сторінці у Twitter.

    Зазначається, що кошти будуть спрямовані на «подолання гуманітарної кризи».

    «За останні роки майже третина гуманітарної допомоги Естонії була спрямована на Україну, і ми будемо продовжувати підтримувати країну, щоб допомогти тим, хто цього потребує», – наголосили в зовнішньополітичному відомстві країни.

    На сторінці місії Естонії в ООН уточнюється, що кошти підуть людям, які проживають в районах конфлікту на сході України.

    Нагадаємо, що прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас після візиту на Донбас зустрілася у Києві з президентом Володимиром Зеленським, разом із яким підписала Спільну заяву про підтримку вступу України до Євросоюзу.

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    Теги: МЗС Донбас ООН Європа Естонія Україна уряд
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    Естонія надасть мільйон євро на допомогу мешканцям Донбасу