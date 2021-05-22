Естонія надасть мільйон євро на допомогу мешканцям Донбасу

Кошти уряду Естонії підуть людям, які проживають в районах конфлікту

Кошти передбачається витратити на «подолання гуманітарної кризи»

Протягом 2021 року уряд Естонії надасть Україні гуманітарну допомогу в розмірі 1 млн євро. Таку заяву зробило МЗС цієї країни на своїй сторінці у Twitter.

Зазначається, що кошти будуть спрямовані на «подолання гуманітарної кризи».

«За останні роки майже третина гуманітарної допомоги Естонії була спрямована на Україну, і ми будемо продовжувати підтримувати країну, щоб допомогти тим, хто цього потребує», – наголосили в зовнішньополітичному відомстві країни.

На сторінці місії Естонії в ООН уточнюється, що кошти підуть людям, які проживають в районах конфлікту на сході України.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас після візиту на Донбас зустрілася у Києві з президентом Володимиром Зеленським, разом із яким підписала Спільну заяву про підтримку вступу України до Євросоюзу.