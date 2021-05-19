Вступ до ЄС: Україна та Естонія підписали спільну заяву

Прем'єр-міністр Естонії Каллас: «Ми завжди максимально намагаємося підтримати Україну на всіх можливих майданчиках»

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас після візиту на Донбас зустрілася у Києві з президентом Володимиром Зеленським. Вони підписали Спільну заяву про підтримку вступу України до Євросоюзу. Про це повідомляє пресслужба ОПУ.

Насамперед він подякував естонському прем'єру за візит на Донбас, зокрема на КПВВ «Станиця Луганська» та КПВВ «Щастя».

«Для мене важливо, щоб лідери інших країн приїжджали та бачили на власні очі ситуацію на Донбасі, бачили наше ставлення до громадян, які живуть на контрольованій українською владою території», – сказав Зеленський.

Своєю чергою Кая Каллас подякувала Зеленському за теплий прийом.

«Україна завжди в серці естонського народу. І ми завжди максимально намагаємося підтримати Україну на всіх можливих майданчиках – це Європейський Союз, НАТО, ООН», – підкреслила вона.