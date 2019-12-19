Символи України - з чим асоціюється наша країна

З чим асоціюється Україна, її окремі регіони?

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Например, Италия – пицца, Швейцария – нож, Финляндия – Сента-Клаус, Аргентина – танго, Норвегия – фьорды, Египет – пирамиды… Таких ассоциаций почти каждая страна или территория имеет немало. И они не просто есть – они интенсивно используются для привлечения туристов, стимулирования интереса к путешествиям по разным странам и регионам. Если таких символов нет, их создают, выдумывают, лелеют, даже притягивают за уши, где это возможно. Откройте в энциклопедии статью про любой штат Америки. Там перечислена куча символов: все оригинальные прозвища штата и его жителей, а также какая птица, животное, растение, камень и прочее, служит официальным и неофициальным символом.

Давайте представим, какие могут быть символы Украины в разных категориях?

Например:

дерево – калина, верба;

цветок – чорнобривец, мальва, барвинок;

животное – конь, свинья;

птица – аист, ласточка, соловей;

напиток – узвар;

блюдо – борщ, вареники, котлета по-киевски, Киевский торт;

камень, минерал – гранит, янтарь.

И так далее.

Наличие таких атрибутов и символов здорово помогает туристам и гостям страны или города. Например, много десятков лет у гостей Киева не вызывает сомнений, что везти в подарок – конечно, Киевский торт. Невзирая на то, что его качество сильно просело, а цена неприлично выросла. Те же гости столицы, гуляя по центру, непременно постоят десять минут в очереди за перепичкой – сосиской в тесте. Перепичка, конечно, уже давно не та, что на заре своей популярности тридцать лет назад, но все равно турист ее предпочтет распространенной шаурме.

Также популярная устоявшаяся символика помогают при продаже сувениров: значков, магнитиков, тарелок, чашек. При брендировании фестивалей, мероприятий и прочих активностей, например "Коростенские деруны". С едой и напитками вообще простор для творчества. Нежинские огурцы, полтавские вареники и галушки... И пусть мы не винная страна, но на региональном уровне и у нас есть, что предложить многочисленным винным туристам, которые хотят чего-то оригинального.

Работа над символами Украины и отдельных регионов – дело, которое требует не столько денег, сколько вкуса, любви к своей земле. Эти могут увлечься массы людей. Это то, чем могло бы без тяжести для бюджета заняться создаваемое Государственное агентство по туризму.

Джерело: Сегодня

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