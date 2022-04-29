«Евакуюйтесь швидше!». Із Луганщини відкрито п’ять маршрутів для порятунку

Керівник Луганської області оприлюднив список евакуаційних маршрутів на сьогодні

Сьогодні, 29 квітня, у Луганській області триватиме евакуація людей. Її, як і раніше, заплановано провести у п'яти містах, повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

«Евакуюйтесь швидше: як і раніше, ми відправляємо автобуси та гуманітарну допомогу, але й віднедавна ще й ритуальний транспорт», – написав гайдай.

За його словами, маршрутів для евакуації, як і раніше, п’ять:

Сєвєродонецьк,

Лисичанськ,

Рубіжне,

Попасна,

Гірське.

«Якщо порівнювати чисельність населення до початку війни та евакуації із поточними показниками, то логічним виглядає скорочення кількості бажаючих виїхати – від тисячі до 100-150 осіб щодня», – зазначив Гайдай.

Він уточнив, що в 5-6 разів скоротилася кількість тих, хто залишився, відповідно, пропорційно до загальної кількості поменшало виїжджаючих.

«Вчора знову не змогли дістатися Рубіжного, бо важко і небезпечно. Не завжди вдається прорватися в Попасну та Гірське. Як і раніше, ми відправляємо автобуси та гуманітарну допомогу, але й віднедавна ще й ритуальний транспорт. Ситуація загостилися настільки, що, наприклад, в Попасній небезпечно ховати загиблих і померлих. Це роблять на кладовищах інших населених пунктів громади. Багато загиблих лишаються на подвір’ях. Не зволікайте і евакуюйтесь – обирайте життя, не очікуйте російської смерті. Евакуаційний транспорт вже в дорозі», – додав Гайдай.