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    «Евакуюйтесь швидше!». Із Луганщини відкрито п’ять маршрутів для порятунку

    У п'ятницю&nbsp;автобуси чекають людей у п'яти містах - «Евакуюйтесь швидше!». Із Луганщини відкрито п’ять маршрутів для порятунку
    У п'ятницю автобуси чекають людей у п'яти містах
    фото: Сергій Гайдай/ Луганська ОВА

    Керівник Луганської області оприлюднив список евакуаційних маршрутів на сьогодні

    Сьогодні, 29 квітня, у Луганській області триватиме евакуація людей. Її, як і раніше, заплановано провести у п'яти містах, повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

    «Евакуюйтесь швидше: як і раніше, ми відправляємо автобуси та гуманітарну допомогу, але й віднедавна ще й ритуальний транспорт», – написав гайдай.

    За його словами, маршрутів для евакуації, як і раніше, п’ять:

    • Сєвєродонецьк,
    • Лисичанськ,
    • Рубіжне,
    • Попасна,
    • Гірське.

    «Якщо порівнювати чисельність населення до початку війни та евакуації із поточними показниками, то логічним виглядає скорочення кількості бажаючих виїхати – від тисячі до 100-150 осіб щодня», – зазначив Гайдай.

    Він уточнив, що в 5-6 разів скоротилася кількість тих, хто залишився, відповідно, пропорційно до загальної кількості поменшало виїжджаючих.

    «Вчора знову не змогли дістатися Рубіжного, бо важко і небезпечно. Не завжди вдається прорватися в Попасну та Гірське. Як і раніше, ми відправляємо автобуси та гуманітарну допомогу, але й віднедавна ще й ритуальний транспорт. Ситуація загостилися настільки, що, наприклад, в Попасній небезпечно ховати загиблих і померлих. Це роблять на кладовищах інших населених пунктів громади. Багато загиблих лишаються на подвір’ях. Не зволікайте і евакуюйтесь – обирайте життя, не очікуйте російської смерті. Евакуаційний транспорт вже в дорозі», – додав Гайдай.

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    Теги: росія окупанти Луганщина війна Попасна Україна транспорт окупація Сергій Гайдай евакуація #stoprussia
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    «Евакуюйтесь швидше!». Із Луганщини відкрито п’ять маршрутів для порятунку