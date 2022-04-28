  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Евакуація з «Азовсталі»: влада планує гуманітарну операцію

    Евакуація з «Азовсталі»: влада планує гуманітарну операцію
    фото з відкритих джерел

    Президент Зеленський сьогодні зустрівся з Генсеком ООН Антоніу Гутеррішем

    Після зустрічі президента Володиимра Зеленнського з Генеральним секретарем Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутеррішем у Києві, з’явилася надія на евакуацію цивільних з «Азовсталі» в Маріуполі. Про це повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

    «Президент Зеленський сьогодні зустрівся з Генсеком ООН Антоніу Гутеррішем. З’явилася надія, що в нас вийде евакуювати цивільних з Азовсталі. Президент і команда докладають величезних зусиль. Це один з топ-пріоритетів. Починаємо планувати гуманітарну операцію», – заявила Верещук.

    Як повідомляє Генштаб ЗСУ, ворог зосередився на блокуванні українських сил біля «Азовсталі».

    Читайте також:

    Теги: Маріуполь росія окупанти ООН війна Україна Антоніу Гутерріш окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Евакуація з «Азовсталі»: влада планує гуманітарну операцію