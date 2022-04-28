Евакуація з «Азовсталі»: влада планує гуманітарну операцію

Президент Зеленський сьогодні зустрівся з Генсеком ООН Антоніу Гутеррішем

Після зустрічі президента Володиимра Зеленнського з Генеральним секретарем Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутеррішем у Києві, з’явилася надія на евакуацію цивільних з «Азовсталі» в Маріуполі. Про це повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

«Президент Зеленський сьогодні зустрівся з Генсеком ООН Антоніу Гутеррішем. З’явилася надія, що в нас вийде евакуювати цивільних з Азовсталі. Президент і команда докладають величезних зусиль. Це один з топ-пріоритетів. Починаємо планувати гуманітарну операцію», – заявила Верещук.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, ворог зосередився на блокуванні українських сил біля «Азовсталі».