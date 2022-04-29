Оборона України: ситуація в регіонах станом на ранок 29 квітня

У четвер ввечері, 28 квітня, російські військові випустили п'ять ракет по Києву

У четвер ввечері, 28 квітня, російські військові випустили п'ять ракет по Києву

Луганщина та Донеччина: ситуація залишається напруженою

Відносно спокійно ніч минула у багатьох областях України: на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській областях, Одеській, Миколаївській, Запорізькій, Вінницькій, Тернопільській областях, на Житомирщині, Кіровоградщині, Черкащині, Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині.

Дніпропетровщина

Ніч пройшла спокійно. Проте вранці ворог з градів обстрілял два села на межі з Херсонщиною. Попередньо, людей не зачепило. Детальна інформація та дані щодо наслідків з’ясовуються.

Київщина

Напередодні ввечері під час повітряної тривоги був нанесений ракетний удар по інфраструктурі Фастовської громади. Поранені дві людини. Пожежа була локалізована. Наслідки влучення ліквідовуються.

Хмельницька область

Увечері під час повітряної тривоги відбувся ракетний удар у інфраструктурний об'єкт в одній з територіальних громад Шепетівського району на території Хмельницької області. Наслідки влучення ліквідують. Жертв нема.

Харків

Вночі тривав обстріл житлових районів міста із артилерії та РСЗВ, за попередньою інформацією постраждалих немає. Протягом доби окупанти безперервно обстрілювали Харківський район, населені пункти Покотилівка, Хроли, Котрярі.

Луганщина

Ситуація залишається напруженою. За добу – обстріли: Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Гірське, Привілля. У кожному з цих міст є пошкодження житлового фонду та господарчих споруд. Загиблих серед цивільних немає.

Донеччина

Вся лінія фронту – обстріли. Гради, артилерія, міномети, авіація, ракети. Ввечорі — ракетний удар по околицям Краматорська. Маріуполь - без змін. На сьогодні намічається операція по виводу із заводу цивільних.

Херсонщина

В області вибухи та обстріли, ворог намагається взяти під контроль населені пункти, вдається до погроз та викрадень. На території області складна і напружена ситуація.

Триває 65-та доба повномасштабної збройної агресії Росії проти України. Ворог продовжує наступальні дії у Східній операційній зоні. На тимчасово зайнятих територіях окупаційна влада продовжує здійснювати заходи щодо обмеження пересування та затримання місцевих жителів і блокування гуманітарних вантажів.

За попередню добу українськими захисниками було уражено п’ятнадцять повітряних цілей: один літак, п’ять крилатих ракет та дев’ять безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня.

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