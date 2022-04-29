Росіяни вбили відомого на весь Маріуполь дитячого лікаря

Анатолія Казанцева поховали колеги біля відділення лікарні

У Маріуполі, який знаходиться в облозі російських військ, трагічно загинув 63-річний завідувач дитячого інфекційного відділення міської лікарні №4 Анатолій Казанцев.

Коли з перших днів війни почалися шквальні обстріли міста, медик не залишив свого робочого місця та до останнього лікував пацієнтів. Під час роботи він і загинув. Про це повідомляють «Факти».

Поховати лікаря на кладовищі не вдалось, адже окупанти навіть не випускали людей з будівель. Тому колеги поховали його на подвір'ї медичного закладу, розповів виданню син загиблого Євген Казанцев.

«Про те, що відбувалось тоді у місті і як саме загинув мій тато, я дізнався від його товариша та колеги — завідувача відділення анестезіології Миколи Христофорова», - повідомив він.

Сталося це 20 березня близько восьмої ранку.

«Тато ніс чайник із водою, аби підігріти її, і почався обстріл. Дехто з людей із вікон бачили все на власні очі. Вибухова хвиля від авіаудару була така сильна, що його відкинуло. Як я дізнався згодом, батьку зламало шийні хребці, що й стало фатальним. Прибігли двоє його колег — головний анестезіолог Микола Христофоров та медичний директор Андрій Серветник. Вони кинулись реанімувати, але не змогли. Батько помер у колег на руках. Радує лише, що хоча б не мучився… Колеги зробили запис смерті у журналі, сфотографувати тіло не мали можливості. Вони моментально взяли лопату, викопали яму та поховали тата біля клумби, буквально за два метри від відділення, в якому половину життя він пропрацював. Наступного дня ці двоє колег батька змогли евакуюватись дивом з Маріуполя, бо вони втратили житло», - розповів син загиблого лікаря.

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