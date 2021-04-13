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    Facebook видалив сторінку французького міста через його «непристойну» назву

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    Місто&nbsp;Bitche не пройшло цензуру в американській соцмережі&nbsp; - Facebook видалив сторінку французького міста через його «непристойну» назву
    Місто Bitche не пройшло цензуру в американській соцмережі 
    Фото з відкритих джерел

    Місто Біч було цензуровано Facebook, який сприйняв його назву за лайку

    Алгоритм соцмережі Facebook переплутав назву французького міста Біч (Bitche) у департаменті Мозель з англійською лайкою і видалив його сторінку. Про це повідомляє France TV Info.

    Місто Біч було цензуровано Facebook, який сприйняв його назву за лайку. Тому американська соціальна мережа не опублікувала сторінку мерії, яка була змушена створити нову сторінку у Facebook, «Мерія 57230», для інформування своїх громадян.

    Муніципалітет на своїй новій сторінці у Facebook заявив, що подав апеляцію. На даний момент «офіційна сторінка завжди залишається невидимою, а процедура оскарження може тривати кілька місяців».

    Сторінку міста Біч заблокували через його назву
    Сторінку міста Біч заблокували через його назву

    Варто зазначити, що інші муніципалітети в регіоні Pays de Bitche вирішили не ризикувати та перейменувати свої сторінки у Facebook. Наприклад, так зробили в селі Рорбах-ле-Біч, пояснивши, що «не в наших правилах заперечувати назву нашого прекрасного села, але очевидно, що Facebook, полює на цей термін, зрозуміло чому».

    Це не перший раз, коли Біч потрапляє під цензуру. У 1881 році посол США у Франції Леві Парсонс Мортон оскаржив місце розташування американського посольства на площі Біч в Парижі, названому на честь воєнних заслуг міста. Мортон попросив паризьку владу перейменувати площу – назву змінили на Place des États-Unis.

    Це не перший раз, коли смішні назви французьких міст викликають ажіотаж. Фактично, існує навіть спеціальна асоціація, яка об'єднує комуни у Франції із цікавими назвами, що змушують людей сміятися або посміхатися.

    Теги: Франція цензура Facebook соціальні мережі місто
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