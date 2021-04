Facebook позначатиме жартівливі публікації ярликами

Компанія Facebook почала додавати спеціальні позначки до публікацій у стрічці, щоб користувачі могли чітко розуміти, наскільки можна довіряти цій інформації. Про це повідомляє видання The Verge.

Зокрема, компанія вже почала тестувати додавання таких позначок. Усі публікації маркують підписами «посадова особа», «фан-сторінка» та «сатирична сторінка». Наразі нововведення тестують у США, а згодом такі позначки побачать користувачі з інших країн.

У компанії зазначили, що кожної хвилини на платформі з’являються сотні тисяч публікацій. Користувачу інколи важко самостійно розпізнати жартівливі новини, відрізнити публікації з офіційних сторінок відомих людей від публікацій їх клонів, фан-сторінок чи шахраїв.

Starting today in the US, we’re testing a way to give people more context about the Pages they see. We’ll gradually start applying labels including 'public official,' 'fan page' or 'satire page' to posts in News Feed, so people can better understand who they’re coming from. pic.twitter.com/Bloc3b2ycb