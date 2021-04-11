  1. Головна
  2. Світ
  3. Технології
рус
    Технології

    Дані 1,3 млн користувачів Clubhouse потрапили в мережу

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Дані 1,3 млн користувачів Clubhouse потрапили в мережу

    Дані користувачів Clubhouse опублікували на хакерському форумі в безкоштовному доступі.

    Особисті дані 1,3 мільйона користувачів соцмережі Clubhouse виявилися у вільному доступі в інтернеті

    Про це пише портал Cybernews.

    Відзначається, що дані користувачів Clubhouse опублікували на хакерському форумі в безкоштовному доступі.

    Дані містять таку інформацію, як ім'я облікового запису, ім'я користувача, прив'язані акаунти в Twitter і Instagram, кількість передплатників і підписок, дата створення аккаунта, запрошення в кімнати по імені користувача.

    Уточнюється, що викладені у вільний доступ відомості не несуть ніякої конфіденційної інформації.

    Раніше стало відомо, що особисті дані та телефони 533 мільйонів користувачів Facebook були викладені в мережу, а дані 500 мільйонів користувачів соцмережі LinkedIn були виставлені на продаж хакерами.

    Раніше Bloomberg повідомляв, що компанія Twitter в останні місяці вела переговори про покупку соціальної мережі Clubhouse за приблизно $4 млрд.

    Теги: Facebook Twitter Instagram
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies