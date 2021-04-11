Дані 1,3 млн користувачів Clubhouse потрапили в мережу

Дані користувачів Clubhouse опублікували на хакерському форумі в безкоштовному доступі.

Особисті дані 1,3 мільйона користувачів соцмережі Clubhouse виявилися у вільному доступі в інтернеті

Про це пише портал Cybernews.

Відзначається, що дані користувачів Clubhouse опублікували на хакерському форумі в безкоштовному доступі.

Дані містять таку інформацію, як ім'я облікового запису, ім'я користувача, прив'язані акаунти в Twitter і Instagram, кількість передплатників і підписок, дата створення аккаунта, запрошення в кімнати по імені користувача.

Уточнюється, що викладені у вільний доступ відомості не несуть ніякої конфіденційної інформації.

Раніше стало відомо, що особисті дані та телефони 533 мільйонів користувачів Facebook були викладені в мережу, а дані 500 мільйонів користувачів соцмережі LinkedIn були виставлені на продаж хакерами.

Раніше Bloomberg повідомляв, що компанія Twitter в останні місяці вела переговори про покупку соціальної мережі Clubhouse за приблизно $4 млрд.