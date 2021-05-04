ФБР отримала від британського розвідника друге досьє на Трампа

Перше досьє на Трампа Крістоіер Стіл передав американцям у 2017 році

Крістофер Стіл, колишній агент британської розвідки MI6, зібрав друге досьє на 45-го президента США Дональда Трампа та передав ФБР вже другий компромат. Про це повідомляє The Telegraph.

За словами співрозмовників, у другому досьє вказані нові дані про російське втручання в американські вибори, включаючи деталі зв’язків колишнього керівника передвиборчого штабу Трампа Пола Манафорта з російськими контактами.

Джерела додають, що у документі також є інформація щодо самого Дональда Трампа, який відвідав Росію у 2013 році, коли він ще не був політиком.

Зазначається, що Стіл передавав американським правоохоронцям вказані необроблені розвідувальні дані через свою компанію Orbis Business Intelligence.

Крістофер Стіл – колишній працівник британської розвідки, який склав досьє про зв’язки Трампа з Росією і передав його Сполученим Штатам.

До слова, з’явилися подробиці доленосної розмови адвоката колишнього президента США Дональда Трампа Рудольфа Джуліані з головою Офісу президента Андрієм Єрмакому 2019 році. Джуліані подзвонив голові Офісу президента для того, щоб обговорити можливе втручання України у вибори президента США у 2016 році, а також обговорити можливість продовження розслідування конкретного провадження. Під час розмови представник Трампа просив Зеленського про «послугу» щодо відновлення розслідування справи проти Хантера Байдена, сина Джо Байдена.

Розмова між Джуліані та Єрмаком відбулася 22 липня 2019 року. Через три дні, 25 липня, Трамп особисто зателефонував Зеленському.