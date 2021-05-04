США і Британія заявили про підтримку України

Глави зовнішньополітичних відомств обговорили Іран, Афганістан, а також останню ескалацію РФ біля російсько-українського кордону

Держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Великобританії Домінік Рааб у понеділок, 3 травня, провели двосторонні переговори з ряду питань, включаючи дії РФ біля кордону України.

«Ми з Тоні (Блінкеном - ред.) обговорили цілий комплекс питань безпеки – Іран, Афганістан, постійні стурбованості щодо Росії, зокрема на кордоні з Україною. Ми стоїмо пліч-о-пліч у цих питаннях, і я вітаю тверду прихильність США Альянсу НАТО» , – зазначив Рааб.

У свою чергу Блінкен висловив подяку Британії за те, що вона «приєдналося до США у процесі залучення Росії до відповідальності« за її нерозумні й агресивні дії.

Також глава американського Держдепу підкреслив, що обидві сторони підтверджують непохитну підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України.

Нагадаємо, що Росія оголосила про часткове відведення своїх військ з окупованого Криму та східного кордону України. Президент України Володимир Зеленський назвав це «маленькою перемогою» Києва та його союзників.

Однак за даними Державної прикордонної служби України, відведення російських військ, сконцентрованих у Вронезькій області, від східного кордону України так і не спостерігається.

Також стало відомо, що посол України у Німеччині Андрій Мельник закликав до міжнародного моніторингу ходу повернення російських військ до місць постійної дислокації. За інформацією дипломата, попри відведення російських військ від українських кордонів, частина важких озброєнь залишилась на позиціях.

Крім того учора міністр закордонних справ України звинуватив Російську Федерацію у спробі взяти під контроль Азовське море.