Sputnik V за будь-яку ціну? Що не так з російською вакциною

Мета Росії – розчистити фармринок для Sputnik V, який досі не схвалений до застосування в Європейському Союзі

«Мета – розчистити фармринок для Sputnik V»

Попри те, що на тлі пандемії та дефіциту вакцин, дедалі більше країн домовляються з РФ про закупівлю її Sputnik V, питань до російського біопрепарату залишається чимало. Так, 1 квітня уряд Словаччини в обстановці повної відсутності прозорості закупила у РФ велику партію вакцини. За кілька днів Державний інститут контролю медпрепаратів Словаччини, який дослідив цю партію, і дійшов висновку, що вона не ідентична тій, що отримала схвалення авторитетного медичного журналу The Lancet.

Наразі і Державне управління з контролю ліків Чехії заявляє, що поки не може назвати препарат безпечним, оскільки для таких висновків їм не вистачає усіх документів.

«Поки неможливо визначити, чи безпечна вакцина – необхідно чекати, поки виробник передасть усі документи, зокрема й до Європейського управління з лікарських засобів», - зазначила очільниця Управління Ірену Сторову.

Це – не єдині випадок, який викликає питання щодо надійності біопрепарату та його виробника. І «вакцинний інцидент» у Бразилії – яскравий приклад у низці аналогічних…

Бразильські пристрасті

Бразилія відмовилась від російської вакцини Sputnik V. Причин тому кілька. Перша – брак логічно обґрунтованих і надійних даних про розробку, а також результати випробування препарату, зазначають у Національному агентстві зі спостереження за здоров’ям Бразилії (Anvisa). Крім того, інформація про ефективність вакцини, а також її безпеки і стандартах контролю за якістю була відсутня або була неповною, стверджують представники Anvisa. «Ми не допустимо, щоб мільйони бразильців використовували препарат, ефективність, якість і безпека якого не отримали підтвердження», – підкреслив в зв'язку з цим глава регулятора Антоніо Барра.

Втім, брак даних щодо вакцини – не єдина і не найголовніша проблема. виявило, що частинка вірусу, яка міститься у російській вакцині, здатна реплікуватися, тобто відтворювати саму себе. Вакцина Sputnik V складається з двох різних аденовірусів із додаванням до їхньої структури генома вірусу SARS-CoV-2. При введенні вакцини відбувається стимулювання імунної системи до продукування антитіл для атаки на коронавірусну інфекцію. У першій дозі використовується один тип вірусу, а в другій — інший, вони обидва після введення можить спричинити симптоми застуди. Нині йдеться про той з аденовірусів, що міститься у другій дозі. Anvisa виявила реплікаційні віруси у всіх партіях, які вони дослідили.

«Той факт, що вірус у вакцині здатний створювати нові копії самого себе, може спричинити зараження людей та призвести до смерті», – зазначено в офіційному висновку Anvisa.

Нагадаємо, 2 лютого в авторитетному науковому виданні The Lancet було опубліковано попередні результати третьої фази досліджень Sputnik V, в якій брали участь 19 866 осіб. У публікації йдеться, що російський дослідницький центр на підставі випробувань дійшов висновку, що після отримання повного курсу щеплень (дві дози) ефективність препарату склала 91,6%.

Як і Anvisa, Європейський Союз ще не схвалив російську вакцину, заявивши, що йому потрібна додаткова інформація про тести і процес виробництва.

Російська ж сторона в типовому для себе стилі «іхтамнєт» спростовує будь-які обвинувачення і навіть погрожує судовим позовом. Основним розробником російської вакцини від коронавируса Sputnik V пригрозили подати до суду на бразильське Національне агентство з санітарного нагляду Anvisa за поширення дезінформації.

«Після визнання бразильського регулятора Anvisa в тому, що вони не тестували вакцину, Sputnik V має намір ініціювати в Бразилії судовий розгляд проти Anvisa за умисне розповсюдження неправдивої і неточної інформації», – повідомляється в акаунті вакцини Sputnik V в Твіттері.

Росія на всіх рівнях намагається очорнити антикоронавірусні вакцини «західної» розробки (Фото: AFP)

Як Кремль просуває свій Sputnik V

Формулювання російської сторони «за умисне розповсюдження неправдивої і неточної інформації» у погрозі щодо судового позову проти Бразилії є невипадковим. Саму РФ західна спільнота звинувачує саме у «розповсюдження неправдивої і неточної інформації» щодо інших вакцин, вироблених у США та Європі.

Відповідно до свіжого звіту EUvsDisinfo від Європейської зовнішньополітичної служби про пропаганду з РФ, Росія на всіх рівнях – від керівництва до низової активності в соцмережах – намагається за допомогою брехні і дезінформації очорнити антикоронавірусні вакцини «західної» розробки, і одночасно виставити як благо свої.

Зокрема, автори пишуть, що російська «вакцинна дипломатія» йде за логікою дезінформації, спотворення фактів і маніпуляціями для підриву довіри до вакцин Заходу, інститутів ЄС і західно-європейських стратегій вакцинації. Щоправда, не лише Росія цим грішить – Китай також. «І Росія, і Китай використовують контрольовані державою ЗМІ, мережі проксі-ЗМІ і соцмережі, включаючи офіційні дипломатичні аккаунти, для досягнення цих цілей», – підкреслили в EAD.

Там відзначили, що акаунти вакцини Sputnik V поєднують її рекламу з дезінформацією про «упереджене ставлення», «змову проти Росії», «свідому затримку реєстрації в ЄС» тощо.

EAD зауважує, що росЗМІ, включаючи основні держресурси, акцентують у матеріалах на «небезпеці» західних вакцин: гіпертрофують негативні моменти, виривають їх із контексту і упереджено представляють препарати як небезпечні. РосЗМІ повідомляють читачам, як Кремль «успішно бореться» з епідемією, тоді як на Заході нібито ситуація жахлива. У звіті уточнюють: кремлівська дезінформація проти України та інших країн Східного партнерства «адаптована до місцевої ситуації і часто передається місцевою мовою».

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Росія, природньо, спростовує усі звинувачення. За словами прес-секретаря президента країни-агресора Дмитра Пєскова, Вашингтон невірно вважає критику вакцин змовою Росії. «Це дурниця. Російські спецслужби не мають ніякого відношення до критики вакцин», – заявив він.

Такі висновки не є несподіваними. Ще у березні у Центрі глобального взаємодії США (спеціальний підрозділ в структурі Держдепартаменту, що займається боротьбою з пропагандою) стверджували, що російські спецслужби ведуть активну кампанію по поширенню дезінформації про затверджені в США вакцинах.

Так, Центрі ідентифікували чотири онлайн-медіа, які використовуються для публікації негативних матеріалів про розробки Pfizer і Moderna. Зокрема, видання пишуть про нібито сумнівної ефективності препаратів, перебільшують ризики побічних ефектів і стверджують, що Pfizer отримав дозвіл регулятивних органів за скороченою процедурою.

«Ми можемо підтвердити, що всі чотири медіа контролюються російськими спецслужбами і поширюють дезінформацію, зокрема, про двох вакцинах, який було затверджено в США. Абсолютно ясно, що Росія використовує старі трюки і потенційно ставить під загрозу життя людей, поширюючи дезінформацію про вакцинах, які, як ми знаємо, рятують життя», – заявив офіційний представник Держдепартаменту США Нед Прайс.

«Підхід і тактика Росії в поширенні дезінформації нам добре знайомі. І при кожній нагоді ми будемо підкреслювати: ці вакцини безпечні», – зазначила прес-секретар Білого Дому Дженніфер Псакі і додала, що США готові боротися з дезінформацією всіма доступними способами.

Від російської дезінформації постраждала ще одна вакцина – британська AstraZeneca. У першому кварталі року ряд європейських країн призупинив чи обмежив використання цього біопрепарату. Справді вагомих причин тому не було: формулювання звучало як «через певні побоювання» на тлі інформації про можливе ускладнення у вигляді тромбозу. Певні зерна сумнівів щодо доцільності щеплюватися AstraZeneca – вірніше, Covishield – ця пропаганда посіяла і серед українців. Міністр культури й інформаційної політики України Олександр Ткаченко висловлював переконаний: ноги нищівної інформаційної кампанії проти вакцини AstraZeneca, що покликана сіяти сумніви серед громадян та урядів різних країн, ростуть з Кремля.

«Мета – розчистити фармринок для Sputnik V. Цей препарат досі не схвалений до застосування в Європейському Союзі… Дуже схоже на тактику випаленої землі. Інформаційно знищити конкурента, щоб потім дотиснути європейських політиків дозволити застосування Sputnik V», – зазначив він.

У березні у відповідь на початок циркуляції інформації щодо руки Кремля у дискредитації британської вакцини 16 березня премʼєр-міністр Сполученого Королівства Борис Джонсон оголосив Росію «ворожою державою», а Китай — «комерційним конкурентом».

Наталія Сокирчук, «Главком»