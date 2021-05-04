Байден збільшив ліміт на прийом біженців в чотири рази

Найбільший потік біженців очікується з Африки

Президент США Джо Байден підвищив ліміт на прийом біженців до 62,5 тисячі у поточному фінансовому році. Відповідну заяву опубліковано на сайті Білого дому.

Найближчим часом будуть прийняті 2 тисяч осіб, яким попередня адміністрація відмовила у в'їзді в США.

«На підставі попередньої консультації моєї адміністрації з Конгресом, я постановляю, що збільшення допустимого ліміту [біженців] до 62 500 осіб в 2021 фіскальному році виправдано гуманітарними проблемами, а також відповідає національним інтересам країни», – йдеться в повідомленні.

«Це зітре історично низький мінімум в 15 тисяч, встановлений попередньою адміністрацією, який не відображав цінності Америки – країни, що вітає і підтримує біженців», – заявив американський лідер.

Найбільший потік біженців очікується з Африки. Квота на цей регіон становить 22 тисяч осіб.

За словами глави Білого дому, метою залишається збільшення ліміту до 125 тисяч біженців щорічно, і він має намір досягти її в наступному фінансовому році, який стартує в жовтні.

У лютому Байден пообіцяв пустити мігрантів, вимушених чекати рішення суду щодо надання їм статусу біженця в Мексиці, на американську територію.

Представники міністерства внутрішньої безпеки країни пообіцяли, що адміністрація Байдена покладе край програмі «Протоколи про захист мігрантів», яку заснував колишній президент США Дональд Трамп.