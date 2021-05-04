  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Байден збільшив ліміт на прийом біженців в чотири рази

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Байден збільшив ліміт на прийом біженців - Байден збільшив ліміт на прийом біженців в чотири рази
    Байден збільшив ліміт на прийом біженців
    Фото: nuevoperiodico

    Найбільший потік біженців очікується з Африки

    Президент США Джо Байден підвищив ліміт на прийом біженців до 62,5 тисячі у поточному фінансовому році. Відповідну заяву опубліковано на сайті Білого дому.

    Найближчим часом будуть прийняті 2 тисяч осіб, яким попередня адміністрація відмовила у в'їзді в США.

    «На підставі попередньої консультації моєї адміністрації з Конгресом, я постановляю, що збільшення допустимого ліміту [біженців] до 62 500 осіб в 2021 фіскальному році виправдано гуманітарними проблемами, а також відповідає національним інтересам країни», – йдеться в повідомленні.

    «Це зітре історично низький мінімум в 15 тисяч, встановлений попередньою адміністрацією, який не відображав цінності Америки – країни, що вітає і підтримує біженців», – заявив американський лідер.

    Найбільший потік біженців очікується з Африки. Квота на цей регіон становить 22 тисяч осіб.

    За словами глави Білого дому, метою залишається збільшення ліміту до 125 тисяч біженців щорічно, і він має намір досягти її в наступному фінансовому році, який стартує в жовтні.

    У лютому Байден пообіцяв пустити мігрантів, вимушених чекати рішення суду щодо надання їм статусу біженця в Мексиці, на американську територію.

    Представники міністерства внутрішньої безпеки країни пообіцяли, що адміністрація Байдена покладе край програмі «Протоколи про захист мігрантів», яку заснував колишній президент США Дональд Трамп.

    Теги: США Дональд Трамп президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies