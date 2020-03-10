Федина: президент Зеленський, який хоче вішати людей – це вирок для країни і для свободи слова



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Софія Федина підкреслила, що підозра їй є неприпустимою і безпідставною

Зеленський переслідує тих, хто говорить правду про ситуацію на фронті і «перемир’я» з Росією. Про це заявила народний депутат фракції «Європейська солідарність» Софія Федина в коментарі журналістам, йдеться у повідомленні на сайті політсили.

«Я нагадаю, що тільки за березень ми маємо 36 поранених, п’ятеро загиблих. І тільки сьогодні десять разів прокушувалась тиша. За цей рік ми вже маємо спробу порушення нашої лінії оборони. Але насправді влада каже що нас «только постреливают», а тим паче президент заявляє, що він хоче вішати людей», – сказала народна депутатка.

«Тож якщо ми зараз будемо мовчати, то у найближчому майбутньому ми дійдемо до того, що нас будуть вішати.

Будуть вішати тільки за те, що ми українці, і тільки за те, що ми сміємо десь не погодилися з владою», – додала вона.

Також Федина підкреслила, що підозра їй є неприпустимою і безпідставною.

«Сьогодні ми будемо говорити про неприпустимість цієї підозри, про неприпустимість цього запобіжного заходу, будемо його оскаржувати», – зауважила вона.

Представниця «Європейської Солідарності» зазначила, що підстави для вилучення в неї закордонних паспортів немає, тому що вона завжди з’являється на допити.

«Мені хочуть сказати, щоб це було під особисте зобов’язання з вилученням закордонних паспортів. Насправді і для цього немає жодної причини, бо всі повістки, які мені давались різними слідчими органами і Генпрокуратурою в належний спосіб і в належний термі, – я завжди з’являлася», – додала Федина.

Народна депутатка нагадала про те, що на сьогодні влада влаштувала політичні переслідування не лише для представників опозиції, а й для захисників держави і патріотів.

«Будемо боротися, бо наша з Марусею справа дала тільки початок. Ми маємо справу Шеремета, Ковальова, Пояркова, маємо справу вже набагато серйознішу Українського кібер альянсу, яких намагаються припнути тільки за те, що вони так само висловлювали своє позиціонування і незгоду з діями і словами президента Зеленського. Зараз головне не мовчати», – сказала парламентар.

Крім того, Федина наголосила, що влада бореться з опозиціонерами, які кажуть правду і яких чують люди.

«Справа проти мене роздута, тому що їм хочеться заткнути рота тим, хто говорить правду, і тим, кого чують. Вже екс генеральний прокурор Рябошапка інкримінував, що одна з моїх головних провин в тому, що люди мене чують. І це добре, що люди чують, тому що зараз головне не просто почути, а далі говорити про те, що в державі відбуваються неприпустимі речі», – підкреслила представниця «Європейської солідарності».

«Ця справа є однозначним політичним переслідуванням, тому що ані злочину, ані складу злочину в моїх словах немає жодних, бо на передовій стріляють, бо на передовій розриваються гранати. Якщо президент цього не розуміє, а хоче вішати людей, то це вирок для всієї держави», – додала Федина.

Як повідомлялось, 10 березня Печерський райсуд обирає запобіжний захід народному депутату Софії Федині.