«Європейська солідарність» вимагає від влади припинити переслідування Українського кіберальянсу



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Фото: eurosolidarity.org

Софія Федина: організація Ukrainian Cyber Alliance з перших днів війни робила все, аби захистити українську державу і знайти підтвердження московських вторгнень

Влада має припинити переслідування учасників громадської організації Ukrainian Cyber Alliance, які з перших днів війни докладали чимало зусиль для захисту кіберпростору нашої держави. Про це заявили народні депутати фракції «Європейська солідарність» Софія Федина і Яна Зінчкевич під час брифінгу в парламенті. Про це йдеться у повідомленні на сайті політсили.

«Українська держава у різних площинах скочується до тоталітарної недемократичної держави, яка має образи колективного, «совєтського» концтабору, оскільки права на свободу слова вже немає. Права на висловлювання власної думки немає, права на оборону своєї держави також немає. Яскравий приклад цього – переслідування активних учасників громадської організації Ukrainian Cyber Alliance», – наголосила Федина.

«Організація Ukrainian Cyber Alliance з перших днів війни робила все, аби захистити українську державу і знайти підтвердження московських вторгнень. Вони сканували системи безпеки і вказували на проблемні питання, аби Україна ставала сильнішою. Сьогодні замість того, аби боротися з московськими зайдами, щоби боротися проти повернення тих людей, які сприяли початку війни, які довели до ситуації з розстрілами на Майдані влада намагається розправитися із тими, хто активно боронив всі ці роки українську державу», – зауважила вона.

Яна Зінкевич під час брифінгу повідомила, що депутати «Європейської солідарності» надіслали відповідні запити до голови Національної поліції і до генерального прокурора України з вимогою унеможливити переслідування активістів організації Ukrainian Cyber Alliance.