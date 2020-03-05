У Порошенка потролили Венедіктову роликом про те, що гасло ДБР «закон один для всіх» працює тільки проти опонентів влади
Попередник Венедіктової Роман Труба на широко відомих плівках звітував перед керівником Офісу Зеленського Андрієм Богданом, обіцяючи зробити пріоритетною справу Петра Порошенка, – пресслужба
«Європейська солідарність» у мережі Facebook оприлюднила відеоролик, який «тролить» Державне бюро розслідувань і його очільницю Ірину Венедіктову.
Венедіктова неодноразово заявляла, що у ДБР «закон один для всіх», і навіть зняла на цю тему ефектне відео у стилі «95-го кварталу» – за гроші платників податків.
У партії Порошенка нагадали, як попередник Венедіктової Роман Труба на широко відомих плівках звітував перед керівником Офісу Зеленського Андрієм Богданом, обіцяючи зробити пріоритетною справу Петра Порошенка. «Андрій Йосипович, я тобі обіцяю, що я все зроблю. Ця справа для нас пріоритетна», – йдеться на записах Труби. А слідчий Корецький, який курує справи ДБР проти Порошенка, визнав, що ці провадження є політичними переслідуваннями.
У «ЄС» нагадують, що світові та європейські лідери неодноразово застерігали Зеленського від політичних переслідувань. Зокрема, президент Європейської ради Дональд Туск засудив політичні переслідування в Україні. «Будь-яка спроба залякування лідерів опозиції стане предметом занепокоєння в Європі», – наголосив Туск.
Ірина Венедіктова заповзято продовжує справу Труби. Відомство виконує замовлення влади і «п’ятої колони» Кремля на переслідування патріотів, волонтерів, героїв війни проти російської агресії. «Слідчі ДБР прийшли з обшуком у дім волонтерки Марусі Звіробій. Підозру щодо погрози вбивством президента України вручили Софії Федині. В Печерському районному суді проходить засідання, на якому мають обрати запобіжний захід кіборгу, генерал-майору Дмитру Марченку», – це заголовки щоденних новин в українських ЗМІ.
«Володимире Олександровичу, займіться функціями президента і не ставайте Януковичем – в нього дуже погане було минуле», – застеріг президента Зеленського лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко під час акції проти політичних переслідувань під ДБР.
У «Європейській солідарності» також нагадали, що Ірина Венедіктова виступає за скасування закону про амністію для учасників Революції гідності. Як відомо, цю ідею активно просувають в інформаційному просторі поплічники режиму Януковича, ідеологи Антимайдану, які після виборів повернулися в Україну – Андрій Портнов, Олена Лукаш та інші. А колишнього адвоката президента-втікача Віктора Януковича Олександра Бабікова Венедіктова узагалі призначила своїм першим заступником. Родини Героїв Небесної сотні та активісти прогнозують «злив» справ Майдану – говорить народна депутатка Софія Федина.
«ДБР не грає в політику», – пафосно заявляє Ірина Венедіктова. Але все це вже колись було – нагадують у «Європейській солідарності». Генпрокурор Януковича Віктор Пшонка теж заявляв, що силового розгону Євромайдану не буде. А потім був змушений ганебно тікати – так як і його політичний патрон Янукович.
Нагадаємо, 4 березня голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія назвав справу Порошенка останньою краплею проти Рябошапки.
Також 4 березня було опубліковано текст недолугої «підозри», як Порошенко сам у себе захоплював владу.