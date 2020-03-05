У Порошенка потролили Венедіктову роликом про те, що гасло ДБР «закон один для всіх» працює тільки проти опонентів влади



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Ірина Венедіктова заповзято продовжує справу Труби, - партія «Європейська Солідарність»

Попередник Венедіктової Роман Труба на широко відомих плівках звітував перед керівником Офісу Зеленського Андрієм Богданом, обіцяючи зробити пріоритетною справу Петра Порошенка, – пресслужба

«Європейська солідарність» у мережі Facebook оприлюднила відеоролик, який «тролить» Державне бюро розслідувань і його очільницю Ірину Венедіктову.

Венедіктова неодноразово заявляла, що у ДБР «закон один для всіх», і навіть зняла на цю тему ефектне відео у стилі «95-го кварталу» – за гроші платників податків.

У партії Порошенка нагадали, як попередник Венедіктової Роман Труба на широко відомих плівках звітував перед керівником Офісу Зеленського Андрієм Богданом, обіцяючи зробити пріоритетною справу Петра Порошенка. «Андрій Йосипович, я тобі обіцяю, що я все зроблю. Ця справа для нас пріоритетна», – йдеться на записах Труби. А слідчий Корецький, який курує справи ДБР проти Порошенка, визнав, що ці провадження є політичними переслідуваннями.

У «ЄС» нагадують, що світові та європейські лідери неодноразово застерігали Зеленського від політичних переслідувань. Зокрема, президент Європейської ради Дональд Туск засудив політичні переслідування в Україні. «Будь-яка спроба залякування лідерів опозиції стане предметом занепокоєння в Європі», – наголосив Туск.

Ірина Венедіктова заповзято продовжує справу Труби. Відомство виконує замовлення влади і «п’ятої колони» Кремля на переслідування патріотів, волонтерів, героїв війни проти російської агресії. «Слідчі ДБР прийшли з обшуком у дім волонтерки Марусі Звіробій. Підозру щодо погрози вбивством президента України вручили Софії Федині. В Печерському районному суді проходить засідання, на якому мають обрати запобіжний захід кіборгу, генерал-майору Дмитру Марченку», – це заголовки щоденних новин в українських ЗМІ.

«Володимире Олександровичу, займіться функціями президента і не ставайте Януковичем – в нього дуже погане було минуле», – застеріг президента Зеленського лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко під час акції проти політичних переслідувань під ДБР.

У «Європейській солідарності» також нагадали, що Ірина Венедіктова виступає за скасування закону про амністію для учасників Революції гідності. Як відомо, цю ідею активно просувають в інформаційному просторі поплічники режиму Януковича, ідеологи Антимайдану, які після виборів повернулися в Україну – Андрій Портнов, Олена Лукаш та інші. А колишнього адвоката президента-втікача Віктора Януковича Олександра Бабікова Венедіктова узагалі призначила своїм першим заступником. Родини Героїв Небесної сотні та активісти прогнозують «злив» справ Майдану – говорить народна депутатка Софія Федина.

«ДБР не грає в політику», – пафосно заявляє Ірина Венедіктова. Але все це вже колись було – нагадують у «Європейській солідарності». Генпрокурор Януковича Віктор Пшонка теж заявляв, що силового розгону Євромайдану не буде. А потім був змушений ганебно тікати – так як і його політичний патрон Янукович.

Нагадаємо, 4 березня голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія назвав справу Порошенка останньою краплею проти Рябошапки.

Також 4 березня було опубліковано текст недолугої «підозри», як Порошенко сам у себе захоплював владу.