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    Фільм «Штангіст» отримав свій четвертий Гран-прі

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    Фільм «Штангіст» отримав свій четвертий Гран-прі

    Голова журі короткометражного конкурсу відгукнувся про фільм так: «Неймовірний, ми одразу вподобали його, потужний та універсальний. Художній спосіб фільмування – фантастичний»

    Створений за підтримки Держкіно українсько-польський фільм «Штангіст» режисера Дмитра Сухолиткого-Собчука здобув Гран-прі журі фестивалю Premiers plans à Angers у Франції.

    Фестиваль Premiers plans à Angers фокусується на дебютних короткометражних та повнометражних фільмах режисерів з Європи.

    Голова журі короткометражного конкурсу – Міхаель Дюдок де Віт (володар премії «Оскар», режисер анімаційних фільмів «Батько та донька», «Червона черепаха»).

    Після церемонії нагородження Дюдок Де Віт відгукнувся про фільм так: «Неймовірний, ми одразу вподобали його, потужний та універсальний. Художній спосіб фільмування – фантастичний».

     Фільм «Штангіст» – дебютна короткометражна ігрова робота режисера Дмитра Сухолиткого-Собчука, профінансована Державним агентством України з питань кіно, Studio Munka (Polski Instytut Sztuki Filmowej та Stowarzyszenie Filmowców Polskich), а також Львівською кінокомісією. Продюсерами картини є Валентин Васянович та Конрад Стефаняк.
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