Фільм «Штангіст» отримав свій четвертий Гран-прі
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Розсилка
Голова журі короткометражного конкурсу відгукнувся про фільм так: «Неймовірний, ми одразу вподобали його, потужний та універсальний. Художній спосіб фільмування – фантастичний»
Створений за підтримки Держкіно українсько-польський фільм «Штангіст» режисера Дмитра Сухолиткого-Собчука здобув Гран-прі журі фестивалю Premiers plans à Angers у Франції.
Фестиваль Premiers plans à Angers фокусується на дебютних короткометражних та повнометражних фільмах режисерів з Європи.
Голова журі короткометражного конкурсу – Міхаель Дюдок де Віт (володар премії «Оскар», режисер анімаційних фільмів «Батько та донька», «Червона черепаха»).
Після церемонії нагородження Дюдок Де Віт відгукнувся про фільм так: «Неймовірний, ми одразу вподобали його, потужний та універсальний. Художній спосіб фільмування – фантастичний».