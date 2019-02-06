Фільм «Штангіст» отримав свій четвертий Гран-прі



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Голова журі короткометражного конкурсу відгукнувся про фільм так: «Неймовірний, ми одразу вподобали його, потужний та універсальний. Художній спосіб фільмування – фантастичний»

Створений за підтримки Держкіно українсько-польський фільм «Штангіст» режисера Дмитра Сухолиткого-Собчука здобув Гран-прі журі фестивалю Premiers plans à Angers у Франції. Фестиваль Premiers plans à Angers фокусується на дебютних короткометражних та повнометражних фільмах режисерів з Європи. Голова журі короткометражного конкурсу – Міхаель Дюдок де Віт (володар премії «Оскар», режисер анімаційних фільмів «Батько та донька», «Червона черепаха»). Після церемонії нагородження Дюдок Де Віт відгукнувся про фільм так: «Неймовірний, ми одразу вподобали його, потужний та універсальний. Художній спосіб фільмування – фантастичний».

Фільм «Штангіст» – дебютна короткометражна ігрова робота режисера Дмитра Сухолиткого-Собчука, профінансована Державним агентством України з питань кіно, Studio Munka (Polski Instytut Sztuki Filmowej та Stowarzyszenie Filmowców Polskich), а також Львівською кінокомісією. Продюсерами картини є Валентин Васянович та Конрад Стефаняк.