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    Фінляндія отримала наймолодшу в історії прем'єрку

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    Санна Марін має ступінь магістра в галузі адміністративних досліджень - Фінляндія отримала наймолодшу в історії прем'єрку
    Санна Марін має ступінь магістра в галузі адміністративних досліджень
    Фото: sannamarin.net

    Санна Марін, якій 34 роки, раніше обіймала посаду міністра транспорту і комунікацій

    Новою прем'єр-міністеркою Фінляндії стала 34-річна Санна Марін. Про це видання повідомляє Yle.

    Марін обрали на засіданні Ради уповноважених Соціал-демократичної партії 8 грудня. За неї віддали 32 голоси, а за її суперника Антті Ліндтмана – 29.

    Раніше жінка обіймала посаду міністра транспорту і комунікацій. Вона на два роки молодша за попереднього рекордсмена – прем'єр-міністра Еска Агв, якого обрали у віці 36 років.

    У Марін є ступінь магістра в галузі адміністративних досліджень.

    Попередній прем'єр Антті Рінне, обраний на посаду 6 червня, пішов у відставку 3 грудня. Його критикували за страйк поштової служби, і після тривалого конфлікту він покинув службу.

    Фінляндія партії жінка страйк
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