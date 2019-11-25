Страйк поштарів у Фінляндії підтримали аеропорти: скасовано 276 рейсів



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Близько 9000 співробітників поштової служби у Фінляндії оголосили двотижневий страйк через зменшення зарплат

Скасування рейсів може торкнутися близько 20 тисяч пасажирів

У понеділок, 25 листопада, Національна фінська авіакомпанія Finnair скасувала 276 рейсів, запланованих на неділю і понеділок, у зв'язку з солідарною участю в страйку на підтримку працівників державної поштової служби Posti.

Про це повідомляє Reuters.

«За нашими оцінками, ми можемо виконати близько 120 з 377 рейсів, запланованих на завтра (понеділок - ред.)», - заявила представник Finnair Пайвен Таллквіст.

За даними Finnair, скасування рейсів може торкнутися близько 20 тисяч пасажирів.

Про скасування рейсів було оголошено після того, як профспілка працівників аеропортів Фінляндії вирішила провести 25 листопада одноденний страйк на знак солідарності з працівниками поштових служб, які страйкують уже два тижні.

У русі громадського транспорту в регіоні Гельсінкі в понеділок також очікуються проблеми. Страйк водіїв транспортної компанії HSL почнеться о третій годині ранку і триватиме 24 години.

Приміські поїзди, метро і трамваї будуть ходити в нормальному режимі. Рух автобусів зупиниться частково.

Розширення страйку солідарності вплине і на рух пасажирських поромів, що ходять під прапором Фінляндії. Профспілка моряків заявила, що поширить протестні заходи в тому числі на пасажирські пороми, що курсують під фінським прапором, якщо в трудовому спорі між поштовиками і роботодавцями не буде досягнуто домовленості.

Близько 9000 співробітників поштової служби оголосили двотижневий страйк через зменшення зарплат, що призвело до того, що доставка пошта відбувається з затримкою напередодні напруженого різдвяного сезону.