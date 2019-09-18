Fitch та S&P підвищили рейтинги «Метінвесту»



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Фото: УНІАН

Це пов'язано з відповідними бізнес і фінансовими показниками компанії

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило довгострокові рейтинги дефолту емітента (РДЕ) гірничо-металургійної групи «Метінвест» і рейтинги її єврооблігацій до рівня «BB-» з рівня «B+», прогноз стабільний. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

В повідомленні агентства зазначається, що це підвищення послідувало за підвищенням довгострокових рейтингах дефолту емітента (РДЕ) України в іноземній і національній валюті з рівня «B-» до «B».

Fitch вказує, що це пов'язано з комфортним покриттям обслуговування зовнішнього боргу в твердій валюті, а також відповідними бізнес і фінансовими показниками «Метінвесту».

Крім того, міжнародне рейтингове агентство S&P також підвищило «Метінвесту» кредитний рейтинг емітента і рейтинги єврооблігацій до «B» з «B-», прогноз стабільний.

S&P вказало, що «Метінвест» за останні 18 місяців продемонстрував збалансовану фінансову політику з відносно низьким рівнем позикових коштів і позитивним вільним грошовим потоком, зберігаючи адекватність розподілу витрат на зростання і доходи акціонерів.

Обидва агентства також присвоїли попередні рейтинги пропонованим новим єврооблігаціями «Метінвесту», які група має намір випустити відразу після викупу до $440 млн існуючих єврооблігацій: Fitch – «BB- (EXP)», S&P – «B».

«Пропоновані єврооблігації на суму не менше $500 млн згладять профіль погашення і зміцнять ліквідність», – вважає S&P.

«Метінвест» – найбільший гірничо-металургійний холдинг України. Підприємства групи знаходяться, в основному, в Донецькій, Луганській, Запорізькій і Дніпропетровській областях. Основними акціонерами «Метінвесту» є група СКМ Ріната Ахметова (71,24%) і «Смарт-холдинг» Вадима Новинського (23,76%), які спільно керують компанією.

Джерело: Інтерфакс-Україна