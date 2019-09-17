Бізнес-спільнота занепокоєна подіями навколо Приватбанку і Гонтарєвої



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Подібні ситуації однозначно дають як бізнесу, так і інвесторам, тривожний сигнал та ставлять під питання безпеку, справедливість та рівність усіх перед законом в Україні, - йдеться в заяві

Ділова спільнота, об’єднана Європейською Бізнес Асоціацією та Американською торговельною палатою в Україні, глибоко стурбована останніми подіями навколо Приватбанку та екс-очільниці Національного банку України Валерії Гонтарєвої. Про це йдеться на сторінці American Chamber of Commerce in Ukraine у Фейсбук.

«Подібні ситуації однозначно дають як бізнесу, так і інвесторам, тривожний сигнал та ставлять під питання безпеку, справедливість та рівність усіх перед законом в Україні. Націоналізація Приватбанку в 2016 році стала важливим кроком для забезпечення фінансової та макроекономічної стабільності в Україні, сприяючи стійкості всієї банківської системи», - йдеться у заяві.

У публікації повідомляється, що бізнес-спільнота закликає президента, уряд та правоохоронні органи «належним чином реагувати на такі випадки, керуючись принципами справедливості, рівності та захищеності всіх громадян, незалежно від посад та політичних поглядів».

«Забезпечення макроекономічної стабільності, незалежності Національного банку та продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом для сталого економічного зростання України також мають бути непохитними пріоритетами всіх гілок влади», - підкреслили представники фінансових кіл.

«Американська торговельна палата в Україні та Європейська Бізнес Асоціація будуть і надалі підтримувати зусилля НБУ у реформуванні фінансового сектору України та уважно стежити за розвитком подій у цій сфері», - резюмували бізнесмени.

Зазначимо, що правління Нацбанку України назвало атаки на Гонтареву терором, мета якого - залякати реформаторів.

Раніше посольство США в Україні відреагувало на підпал будинку Гонтаревої.

Нагадаємо, раніше Гонтарева повідомила, що вночі 17 вересня невідомі спалили її будинок в селі Гореничі під Києвом, кинувши пляшку із запальною сумішшю.

У поліції заявили, що під час перегляду записів з камер відеоспостереження біля будинку Гонтаревої виявлено, що близько 03:00 невідома особа, яка нині підозрюється у вчиненні підпалу, перелазила через паркан домоволодіння.

Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до десяти років. Тривають слідчі дії.

Потім в поліції уточнили, що підпал будинку Гонтаревої, очевидно, стався за допомогою запалювальної ракети.

Президент Володимир Зеленський очікує «якнайшвидшого розкриття провокації» із пожежею в будинку Гонтаревої.

Як відомо, 5 вересня на вулиці Володимирській, 69 у центрі Києва дотла згорів автомобіль Audi А7. Він був зареєстрований на невістку Гонтаревої - дружину її старшого сина.

Гонтарева вважає підпал автомобіля та ДТП, в яку вона потрапила нещодавно у Лондоні, «ланками одного ланцюга».

Нагадаємо, Гонтареву збив автомобіль на пішоходному переході в Лондоні. Вона отримала переломи різного ступеню важкості.

12 вересня у квартирі Гонтаревої на вул. Великій Житомирській у Києві проводився обшук.

До слова, Валерія Гонтарева з жовтня 2018 року живе у столиці Великої Британії Лондоні, де вона працює в Інституті міжнародних відносин Лондонської школи економіки. За словами Гонтаревої, вона разом з сином орендувала у Лондоні «маленьку двокімнатну квартиру».

Правління Національного банку вимагає оперативного розслідування інцидентів, які сталися із Гонтаревою та її родиною, і заявляє, що це може бути «тиском на посадовців центрального банку».

Гонтарева заявила, що може попросити політичного притулку у Великій Британії.

Як відомо, Валерія Гонтарева до березня 2018 року очолювала Національний банк України.