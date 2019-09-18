МХП інвестує 5 млн грн на реалізацію 100 стартапів в українських селах



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Протягом серпня автори найкращих бізнес-планів отримали сертифікати

Охоплення інвестпроєкту «Село. Кроки до розвитку» в 2019 році склав вісім областей України

Конкурс «Село. Кроки до розвитку», що спрямований на розвиток та підтримку малого бізнесу в сільській місцевості, завершився. Четвертий рік поспіль його проводить агроіндустріальний холдинг МХП.

Цього разу найбільший постачальник м'яса курки, як для вітчизняного ринку, так і в країни Європейського союзу, значно розширив географію даного конкурсу.

Охоплення інвестпроєкту «Село. Кроки до розвитку» в 2019 році склав вісім областей України: Черкаська, Вінницька, Дніпропетровська, Івано-Франківська, Тернопільська, Хмельницька, Київська, Львівська.

Нагадаємо, починалося все в 2016-му з трьох районів Черкаської області та грантового бюджету в розмірі 400 тисяч гривень. Тоді було всього десять переможців, які отримали гроші на реалізацію своїх інноваційних проєктів. У поточному році кількість грантерів зросла в десять разів і склала 100 осіб. А загальна сума інвестицій у проект МХП досягла п'яти мільйонів гривень.

«За 4 роки ми підтримали близько 250 перспективних бізнес-ідей. Було складно обирати, оскільки кількість поданих бізнес-планів понад 300, а переможців всього 100. Тому були визначені фактори оцінки бізнес-проектів: крім комерційної і соціальної складової пріоритет був у тих учасників, які раніше не отримували гранти в цьому конкурсі і живуть або реалізовують свій бізнес-проект у селах, в яких присутні підприємства групи МХП. Особисто для мене важливим фактором при відборі найкращих ідей була зацікавленість, закоханість у свою справу учасників проекту, коли ти бачиш, що людина буде реалізовувати задумане незалежно він, отримає грант чи ні і буде шукати інші ресурси і можливості для втілення своєї мрії», – каже керівник проєкту «Село. Кроки до розвитку», менеджер із соціальної та корпоративної відповідальності МХП Світлана Мигаль.

До реалізації проекту «Село. Кроки до розвитку» в цьому році були підключені регіональні громадські організації. Понад півсотні тренінгів та семінарів в цілому відвідали понад 1000 учасників.

30 липня відбувся захист бізнес-проєктів серед учасників з Тернопільської та Хмельницької областей. Протягом серпня автори найкращих бізнес-планів отримали сертифікати.

«У нашій області за 3 роки завдяки підтримці МХП запущено понад 100 мікробізнесів, і на 3 рік ми відчули довіру з боку учасників проекту, це чесний проект – він створений для простих людей, і нашій команді дуже приємно отримувати зворотний зв'язок у вигляді щирої вдячності людей. Це чудовий приклад для інших компаній, як поліпшити добробут жителів сільської місцевості», – розповідає Олександр Печалін, голова правління Громадської організації «Вінницька обласна організація «Спілка підприємців «Стіна».