Фонд соціального страхування цього року збільшив розмір щомісячних виплат



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Зростання видатків на страхові виплати пов’язано з перерахунками, за результатами яких середній розмір щомісячних страхових виплат потерпілим (членам їх сімей) збільшився на 40,6%

У 2018 році страхові виплати потерпілим на виробництві зросли на понад мільярд гривень

Протягом 2018 року витрати Фонду соціального страхування України на страхові виплати потерпілим на виробництві та членам їх сімей склали понад 5 млрд 796 млн гривень. У порівнянні з тим же періодом 2017 року сума витрат зросла на 1 млрд 314 млн грн або 29,3%. Про це повідомляє прес-служба виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України.

Зокрема, зростання видатків на страхові виплати пов’язано з перерахунками, за результатами яких середній розмір щомісячних страхових виплат потерпілим (членам їх сімей) збільшився на 40,6%.

Структура страхових виплат, здійснених за три квартали 2018 року:

- щомісячні страхові виплати – 5,635 млрд грн, що становить 97,2% витрат на страхові виплати;

- допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок нещасного випадку на виробництві – 81,4 млн грн (1,4%);

- одноразова допомогу в разі стійкої втрати професійної працездатності або смерті потерпілого – 78,8 млн грн (1,4%).

Щомісячні страхові виплати від Фонду отримують понад 208 тисяч потерпілих (членів їх родин). З них 47,3 тис. потерпілих є внутрішньо переміщеними особами, які продовжують отримувати страхові виплати на підконтрольній українській владі території.