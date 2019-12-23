Forbes назвав найбільш високооплачуваних письменників за 2019 рік



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Джоан Роулінг за рік, за підрахунками Forbes, заробила 92 мільйони доларів

На першій сходинці – британська письменниця Джоан Роулінг

Оприлюднено список найбільш високооплачуваних письменників за 2019 рік.

Як зазначають у Forbes, враховано не лише дохід від продажу книжок, а й надходження з інших джерел – продаж прав на екранізації, вистави, тематичні парки тощо.

На першій сходинці – британська письменниця Джоан Роулінг, яка за рік, за підрахунками Forbes, заробила 92 мільйони доларів.

За нею слідує американський письменник Джеймс Паттерсон, статки якого за минулий рік збільшилися на 70 мільйонів доларів.

У 2019 році Паттерсон, пише Forbes, продав понад 5,5 мільйона примірників книги «President is Missing«, яку написав у співавторстві з Біллом Клінтоном.

Паттерсон вважається найбагатшим письменником США. Минулого року його статки оцінювали у 800 мільйонів доларів.

Також у трійці лідерів – експерша леді США Мішель Обама, яка за рік заробила близько 36 мільйонів. Її мемуари «Becoming. Моя історія» продали тиражем у понад 10 мільйонів примірників.

Окрім них, до списку найоплачуваніших також потрапив, зокрема, Джеймс Кінні, автор популярної серії дитячих книг «Щоденник слабака». Його річний дохід склав близько 20 мільйонів доларів.

Стівен Кінг, який минулого року посідав третє місце в рейтингу, цьогоріч опустився на п’яту сходинку з доходом у 17 мільйонів доларів – на 10 мільйонів менше, ніж у 2018-му.

Підрахунки Forbes враховують дані за період з 1 червня 2018 року по 1 червня 2019-го. Суми вказані до сплати податків і без врахування винагород для менеджерів, агентів та юристів письменників.