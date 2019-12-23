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    Масова ДТП у США: госпіталізовано 35 людей

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    Масова ДТП у США: госпіталізовано 35 людей

    У ДТП зіткнулись 63 машини

    У штаті Вірджинія у Сполучених Штатах Америки внаслідок масового зіткнення автомобілів госпіталізовано 35 людей.

    Про це повідомляє Associated Press з посиланням на поліцію штату.

    35 людей з різними травмами, зокрема і критичними, доставлені в лікарні. Даних про загиблих поліція не надає.

    Крім того, повідомляється, що у ДТП зіткнулись 63 машини.

    Раніше повідомлялось, що у США 40 авто потрапили у масову ДТП. 

    За повідомленнями влади, стовпотворіння автомобілів в 50 милях на схід від Річмонда закрило обидві сторони автомагістралі між штатами.

    Поліція штату Вірджинія заявила, що масова аварія сталася через туман і лід.

    Нагадаємо, у ДТП на Київщині постраждало немовля.

    Як повідомлялося, у Вінниці на вулиці Житомирське шосе, що є частиною вінницької об’їзної, сталась дорожньо-транспортна пригода за участі автомобілів «ЗІЛ» та «ГАЗ 2705».

    ДТП США аварія поліція
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