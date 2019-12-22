Смартфони Samsung і Apple перевищують дозволені межі радіації, – лабораторія зв’язку США



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Зростає небезпека, якщо рівні радіації перевищують допустимі межі

Технології полегшують сучасне життя людей. Проте, також виникають певні незручності, на кшталт залежності або забруднення навколишнього середовища. Але зараз мова про судовий позов групи юристів проти деяких моделей смартфонів Samsung і Apple в США. Проблема, яка спричинила цей колективний позов – це перевищення допустимих меж радіації.

Лабораторія Федеральної комісії зв’язку США (FCC) провела дослідження, яке підтверджує, що деякі смартфони цих двох брендів перевищують радіаційні межі, встановлені в країні.

Таким чином, американська юридична фірма FeganScott вирішила подати позов до суду на Samsung і Apple за «загрозу здоров’ю споживачів».

Зокрема, дослідження було зосереджено на наступних моделях: iPhone 7 Plus, iPhone 8 та iPhone Xr, а також Galaxy S8, Galaxy S9 і Galaxy S10.

В цьому випадку iPhone 8 перевищив встановлений ліміт впливу в 5 разів. А Samsung Galaxy S8 перевищив ліміт більш ніж в три рази.

Звички людей змінилися з появою технологій. Зазвичай, ми проводимо багато годин поспіль в наших смартфонах. Таким чином, зростає небезпека, якщо рівні радіації перевищують встановлені межі. Юридична фірма вимагає, щоб виробники оплачували проблеми зі здоров’ям, які могли викликати ці пристрої. Тепер вони прагнуть представляти всіх власників цих пристроїв.

Нагадаємо, Національний банк Литви створив першу у світі колекційну монету на основі технології блокчейн навесні 2020 року. Нацбанк Литви представить 24 тисячі колекційних криптомонет.

Як повідомлялося, нічний режим смартфонів визнали небезпечним для здоров’я.