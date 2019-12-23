Білий дім прагне швидкого розгляду імпічменту Трампа в Сенаті



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Білий дім прагне швидкого розгляду імпічменту Трампа в Сенаті

Республіканці висловили припущення, що демократам потрібні свідки, тому що зібрана ними справа дуже слабка

Білий дім не хоче, щоб розгляд в Сенаті в рамках імпічменту президенту Сполучених Штатів Америки Дональду Трампу був тривалим.

Так, очільник апарату віце-президента Майка Пенса Марк Шорт в неділю, 22 грудня, натякнув, що Білий дім підтримує лідера сенатської більшості Мітча Макконнелла в його намірі провести розгляд у прискореному режимі.

Демократи наполягають на виклику головних помічників Трампа як свідків, але Макконнелл хоче, щоб Сенат розглядав справу без заслуховування нових свідчень.

«Американці втомилися від цієї профанації. Якщо процес не затягнеться, нас це не турбує. Наша адміністрація дуже хоче повернутися до роботи на благо американського народу... У нас і так вже було багато свідків», – сказав Шорт.

Республіканці висловили припущення, що демократам потрібні свідки, тому що зібрана ними справа дуже слабка.

Зі свого боку демократи вбачають у позиції республіканців страхи з приводу інформації, яка може розкритися у нових показаннях.