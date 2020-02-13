Фото з Зеленським і в стилі ню: Службу щастя на Херсонщині очолила колишня директорка магазину одягу



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У Херсонській обласній держадміністрації створили Службу щастя і поліпшення якості життя, яку очолила 31-річна Весна Карпук

Як пояснювала переможниця після конкурсу, обрали її за чудове ім’я, яке «гарно пасує Службі щастя»

До виконання обов’язків начальника новоствореного підрозділу Херсонської облдержадміністрації – Служби щастя та покращення якості життя приступила Весна Карпук.

Про це повідомляє пресслужба Херсонської ОДА.

У Херсонській облдержадміністрації з’явився новий підрозділ Служба щастя і нова його керівниця Весна Карпук. Вона – колишня директорка магазину одягу та взуття, має дві спеціальності – філологічну та економічну.

Конкурсною вимогою для начальниці нової службу був фах соціолога, але конкурсна комісія у грудні минулого року обрала Карпук, попри його відсутність. Як пояснювала переможниця після конкурсу, обрали її за чудове ім’я, яке «гарно пасує Службі щастя».

Окрім імені, Весна відома доволі відвертими фото у соцмережах, які знайшли журналісти. А також світлиною, де зовсім юна Карпук (новоспеченій чиновниці нині 32 роки), позує з юнаком, дуже схожим на Володимира Зеленського, (президентові України, нагадаємо, у січні виповнилося 42 роки).

Зробити в Херсонській ОДА Службу щастя та покращення якості життя Юрій Гусєв пообіцяв мало не одразу після того, як обійняв посаду голову облдержадміністрації. Новий підрозділ з’явився в рамках так званої масштабної оптимізації ОДА, розпочатій губернатором.