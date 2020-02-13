Фото з Зеленським і в стилі ню: Службу щастя на Херсонщині очолила колишня директорка магазину одягу
Як пояснювала переможниця після конкурсу, обрали її за чудове ім’я, яке «гарно пасує Службі щастя»
До виконання обов’язків начальника новоствореного підрозділу Херсонської облдержадміністрації – Служби щастя та покращення якості життя приступила Весна Карпук.
Про це повідомляє пресслужба Херсонської ОДА.
У Херсонській облдержадміністрації з’явився новий підрозділ Служба щастя і нова його керівниця Весна Карпук. Вона – колишня директорка магазину одягу та взуття, має дві спеціальності – філологічну та економічну.
Конкурсною вимогою для начальниці нової службу був фах соціолога, але конкурсна комісія у грудні минулого року обрала Карпук, попри його відсутність. Як пояснювала переможниця після конкурсу, обрали її за чудове ім’я, яке «гарно пасує Службі щастя».
Окрім імені, Весна відома доволі відвертими фото у соцмережах, які знайшли журналісти. А також світлиною, де зовсім юна Карпук (новоспеченій чиновниці нині 32 роки), позує з юнаком, дуже схожим на Володимира Зеленського, (президентові України, нагадаємо, у січні виповнилося 42 роки).
Зробити в Херсонській ОДА Службу щастя та покращення якості життя Юрій Гусєв пообіцяв мало не одразу після того, як обійняв посаду голову облдержадміністрації. Новий підрозділ з’явився в рамках так званої масштабної оптимізації ОДА, розпочатій губернатором.