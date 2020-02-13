На Херсонщині хочуть побудувати містечко для переселенців з окупованого Криму



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У містечку виділять місця для понад 500 сімей кримських татар

Президент Володимир Зеленський заявив, що домовився з турецьким президентом про будівництво містечка для переселенців з анексованого Криму на Херсонщині.

Про це повідомили в Офісі президента.

Так, у поселенні має бути місце для понад 500 сімей кримських татар. Зеленський зазначив, що будівництво містечка мають розпочати цьогоріч.

Також на контрольному пункті в’їзду-виїзду «Чонгар» на адмінмежі з анексованим Кримом планують створити спеціальний хаб для перетину межі, а також побудувати дороги та забезпечити транспортне сполучення.

До слова, в уряді вивчають можливість використання даних супутника для проведення перепису населення на окупованому Донбасі і в анексованому Росією Криму. Міністр Дмитро Дубілет стверджує, що це можна зробити за допомоги супутника.

Також 13 лютого заступник міністра енергетики та захисту довкілля Костянтин Чижик у своєму виступі на конференції МАГАТЕ у Відні заявив, що Росія під час анексії Криму захопила ядерні установки та матеріали на півострові, що є власністю України й щодо яких застосовуються Гарантії МАГАТЕ.

16 березня 2014 року на території Автономної Республіки Крим провели невизнаний світовою спільнотою референдум про статус півострова. Президент Росії Володимир Путін 18 березня 2014 року оголосив про «включення Криму до складу РФ» — таким чином Росія анексувала український півострів. Україна, Європейський союз та Сполучені Штати не визнали результати голосування на так званому «референдумі».