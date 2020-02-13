Чиновника міськради Запоріжжя підозрюють у розкраданні півтора мільйона гривень



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Фото: СБУ

Чиновник уклав договори з комерційною структурою на заміну насосів у багатоповерхівках Запоріжжя, але роботи досі не виконані

У Запоріжжі керівнику одного з департаментів місцевої міськради і ще двом особам оголошено підозру в привласненні 1,5 млн гривень бюджетних коштів. Про це повідомляє Офіс генпрокурора у четвер, 13 лютого.

За даними слідства, керівництво одного з департаментів Запорізької міськради уклало договори з комерційною структурою на заміну підвищувальних насосів в багатоквартирних будинках Запоріжжя. Але більшість заявлених робіт фактично не було виконано.

«Крім того, на більш ніж 30 об'єктах роботи виконані не в повному обсязі. Такі дії не тільки поставили під загрозу життєзабезпечення жителів багатоповерхівок Запоріжжя, а й завдали шкоди бюджету», - йдеться в повідомленні.

Підозрюваним оголошено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених статтями про привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, службове підроблення (ч.5 ст.191, ч.2 ст.28 ч.1 ст.366 КК України).