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    Фотошоп-конфуз. Партія «Батьківщина» одягла свого депутата в костюм Петра Порошенка

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    І в Порошенка, і в сумського депутата Лисенка однакові костюми у смужку, білі сорочки та фіолетові краватки - Фотошоп-конфуз. Партія «Батьківщина» одягла свого депутата в костюм Петра Порошенка
    І в Порошенка, і в сумського депутата Лисенка однакові костюми у смужку, білі сорочки та фіолетові краватки

    Єдина відмінність – на костюмі у Лисенка немає значка з тризубом, як у Порошенка

    Депутат Сумської обласної ради від партії «Батьківщина» Віктор Лисенко для офіційного фото використав «тіло» п’ятого Президента України Петра Порошенка. Схожість помічають користувачі Facebook. 

    «Лисенко Микола Петрович з міста Суми, вже декілька років носить свою голову на тілі Петра Олексійовича», - звертає увагу Ігор Соловей.

    На фото справді видно, що і в Порошенка, і в сумського депутата Лисенка однакові костюми у смужку, білі сорочки та фіолетові краватки.

    Якщо добре придивитись, то на лацкані піджака в обох однакові заломи, так само і на сорочці.

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    Єдина відмінність – на костюмі у Лисенка немає значка з тризубом, як у Порошенка. Втім його дуже просто прибрати за допомогою фоторедактора, повідомляє 1News. Зокрема, сервіси FotoForensics та Forensically чітко вказують, що фото були відредаговані. Білим кольором відображаються області, які були редаговані.

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    Фотошоп-конфуз. Партія «Батьківщина» одягла свого депутата в костюм Петра Порошенка
    Фотошоп-конфуз. Партія «Батьківщина» одягла свого депутата в костюм Петра Порошенка

    Цікаво, що фотографія Порошенка є офіційною, вона використовується в тому числі для ілюстрації сторінки «Вибори Президента України 2014» у Wikipedia.

    В той же час, якщо в пошуку Google відкрити фото Віктора Лисенка, то він видає фотографії Петра Порошенка.

    Зазначимо, що депутат Сумської обласної ради Віктор Лисенко використовував це фото у своїй передвиборчій кампанії, про що свідчить фотографія з його агітаційним наметом.

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    Ця ж фотографія з «тілом» п’ятого президента України використовується на сайті Сумської обласної ради.

    Петро Порошенко Батьківщина депутат Сумщина технології
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