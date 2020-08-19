Фотошоп-конфуз. Партія «Батьківщина» одягла свого депутата в костюм Петра Порошенка



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І в Порошенка, і в сумського депутата Лисенка однакові костюми у смужку, білі сорочки та фіолетові краватки

Єдина відмінність – на костюмі у Лисенка немає значка з тризубом, як у Порошенка

Депутат Сумської обласної ради від партії «Батьківщина» Віктор Лисенко для офіційного фото використав «тіло» п’ятого Президента України Петра Порошенка. Схожість помічають користувачі Facebook.

«Лисенко Микола Петрович з міста Суми, вже декілька років носить свою голову на тілі Петра Олексійовича», - звертає увагу Ігор Соловей.

На фото справді видно, що і в Порошенка, і в сумського депутата Лисенка однакові костюми у смужку, білі сорочки та фіолетові краватки.

Якщо добре придивитись, то на лацкані піджака в обох однакові заломи, так само і на сорочці.

Єдина відмінність – на костюмі у Лисенка немає значка з тризубом, як у Порошенка. Втім його дуже просто прибрати за допомогою фоторедактора, повідомляє 1News. Зокрема, сервіси FotoForensics та Forensically чітко вказують, що фото були відредаговані. Білим кольором відображаються області, які були редаговані.

Цікаво, що фотографія Порошенка є офіційною, вона використовується в тому числі для ілюстрації сторінки «Вибори Президента України 2014» у Wikipedia.

В той же час, якщо в пошуку Google відкрити фото Віктора Лисенка, то він видає фотографії Петра Порошенка.

Зазначимо, що депутат Сумської обласної ради Віктор Лисенко використовував це фото у своїй передвиборчій кампанії, про що свідчить фотографія з його агітаційним наметом.

Ця ж фотографія з «тілом» п’ятого президента України використовується на сайті Сумської обласної ради.