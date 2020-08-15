Тимошенко назвала «єдине правильне рішення» для Білорусі



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«Батьківщина» засуджує порушення прав мирних громадян, журналістів, лікарів

Лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко вважає, що в Білорусі повинні бути оголошені нові вибори президента.

Про це вона написала у своєму Facebook.

За її словами, вибори повинні пройти з гарантією участі всіх кандидатів, обранням нового Центрвиборчкому і спостерігачами від міжнародних демократичних організацій.

«У ситуації такої гострої напруженості єдино вірним рішенням було б оголошення нових виборів з гарантією вільної участі всіх кандидатів, обранням незалежної ЦВК і потужної спостережної місії від міжнародних демократичних інституцій», — сказала політик.

Тимошенко заявила, що «Батьківщина» засуджує порушення прав мирних громадян, журналістів, лікарів.

Нагадаємо, глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз не визнає результати президентських виборів у Білорусі.

Як повідомлялося, в Білорусі після виборів президента 9 серпня почалися масові акції протесту проти фальсифікації результатів голосування. Силовики жорстко розганяють протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати й водомети. З початку протестів було затримано більш як 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили не менше 250 осіб, є загиблі.

Тим часом 14 серпня ЦВК Білорусі оголосила переможцем виборів чинного главу держави Олександра Лукашенка, який керує країною з 1994 року. За даними ЦВК, він набрав 80,08% голосів виборців, його головна суперниця Світлана Тихановська - 10,09%.