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    Політика

    Тимошенко назвала «єдине правильне рішення» для Білорусі

    • Розсилка
    Тимошенко назвала «єдине правильне рішення» для Білорусі

    «Батьківщина» засуджує порушення прав мирних громадян, журналістів, лікарів

    Лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко вважає, що в Білорусі повинні бути оголошені нові вибори президента.

    Про це вона написала у своєму Facebook.

    За її словами, вибори повинні пройти з гарантією участі всіх кандидатів, обранням нового Центрвиборчкому і спостерігачами від міжнародних демократичних організацій.

    «У ситуації такої гострої напруженості єдино вірним рішенням було б оголошення нових виборів з гарантією вільної участі всіх кандидатів, обранням незалежної ЦВК і потужної спостережної місії від міжнародних демократичних інституцій», — сказала політик.

    Тимошенко заявила, що «Батьківщина» засуджує порушення прав мирних громадян, журналістів, лікарів.

    Нагадаємо, глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз не визнає результати президентських виборів у Білорусі.

    Як повідомлялося, в Білорусі після виборів президента 9 серпня почалися масові акції протесту проти фальсифікації результатів голосування. Силовики жорстко розганяють протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати й водомети. З початку протестів було затримано більш як 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили не менше 250 осіб, є загиблі.

    Тим часом 14 серпня ЦВК Білорусі оголосила переможцем виборів чинного главу держави Олександра Лукашенка, який керує країною з 1994 року. За даними ЦВК, він набрав 80,08% голосів виборців, його головна суперниця Світлана Тихановська - 10,09%.

    ЦВК ЄС Юлія Тимошенко Батьківщина вибори Світлана Тихановська
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