Партію Порошенка вважає головною опозиційною силою третина українців - опитування



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На запитання «Хто є реальною опозицією до нової влади» 30,2% назвали партію Порошенка, 27,4%

«Європейська Солідарність» також лідирує серед політичних сил, які найбільше допомагають у боротьбі з епідемією коронавірусу

Реальною опозицією до влади найбільша кількість українців вважає партію «Європейська солідарність». Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного Центром Разумкова та Центром SOCIS з 21 по 28 липня.

На запитання «Хто є реальною опозицією до нової влади» 30,2% назвали партію Порошенка, 27,4% - «Опозиційну платформу – За життя», 10,7% - ВО «Батьківщина», 2,2% - партію «Голос».

Партія Порошенка також лідирує серед політичних сил, які найбільше допомагають у боротьбі з епідемією коронавірусу – так вважають 12,8% українців. 12,5% називають ОПЗЖ, «Слугу народу» - 11,3%, «Батьківщину» - 4,4%, «Голос» - 1,3%, «Українську стратегію Гройсмана» - 1,1%, «Силу і честь», - 1,0%.

Лише кожен п’ятий вважає, що влада робить все, що може для подолання епідемії коронавірусу (21%). Стільки ж українців (21,2%) переконані, що влада нічого не робить. 46,1% вважають, що влада щось робить, але цього недостатньо.

Якби парламентські вибори відбувалися найближчої неділі, то до Верховної ради пройшли б 5 партій: «Слуга народу» - 25,5% тих, хто визначився і піде на вибори, «ОПЗЖ» - 18,3%, «Європейська солідарність» - 18,1%, «Батьківщина» - 10,4%, «Сила і Честь» - 6,5%. Партія «Голос» не долає 5-відсотковий бар’єр і посідає 8 місце, за неї готові голосувати 2,2% українців.

При цьому 64,8% українців вважають, що країна рухається у неправильному напрямку, утричі менше – 21,5% вважають, що країна рухається у правильному напрямку.

Основну відповідальність за соціально-економічну ситуацію в країні несе президент Володимир Зеленський – так вважають 40,2% опитаних. 27,4% покладають відповідальність на Уряд, 16,8% - на Верховну Раду, 7,3% - на бізнес та олігархів, 2,1% - на опозицію.

Опитування проводилось з 21 по 28 липня 2020 року методом інтерв’ю «face-to-face». Загалом було опитано 4000 респондентів у віці старше 18 років.

Нагадаємо, також згідно з результатами опитування, якби президентські вибори відбулися найближчої неділі, у другий тур знову вийшли б Зеленський і Порошенко.