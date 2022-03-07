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    Франція анонсувала нові санкції проти Росії

    Раніше президент Франції Емманюель Макрон у своєму зверненні до французького народу назвав Росію агресором. - Франція анонсувала нові санкції проти Росії
    Раніше президент Франції Емманюель Макрон у своєму зверненні до французького народу назвав Росію агресором.
    фото з відкритих джерел

    В Україні триває 12 день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією

    У Франції та Європи все ще є простір для маневру, щоб ввести додаткові санкції проти Росії за вторгнення в Україну. Міністр економіки і фінансів Франції Брюно Ле Мер заявив, що всі варіанти на столі. Про це повідомляє агентство Reuters.

    «Так, є поле для маневру. Всі варіанти на столі», – сказав Ле Мер телебаченню BFM і RMC Radio.

    Раніше президент Франції Емманюель Макрон у своєму зверненні до французького народу 2 березня назвав Росію агресором, що почав нову війну в Європі.

    Також Макрон назвав брехнею твердження російської пропаганди, що РФ нібито «воює в Україні з нацизмом».

    Як повідомляв «Главком», влада Нової Зеландії оголосила про введення заборони на в'їзд посадових осіб російського уряду та інших осіб, пов'язаних з російським вторгненням в Україну.

    Відтепер не бажаними у Новій Зеландії стали: президент Росії Володимир Путін, голова уряду Михайло Мішустін, міністр закордонних справ Сергій Лавров, міністр оборони Сергій Шойгу. Всього в’їзд заборонено 102 представникам Росії.

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    Теги: міністр санкції мер президент
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    Франція анонсувала нові санкції проти Росії