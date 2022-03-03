Макрон: Росія – агресор і бреше про «нацистів»

В Україні немає ні баз, ні військ НАТО, запевнив президент Франції.

Президент Франції звернувся з посланням до свого народу

Президент Франції Емманюель Макрон у своєму зверненні до французького народу 2 березня назвав Росію агресором, що почав нову війну в Європі, передає «Радіо Свобода».

Він наголосив, що Росія не зазнає агресії, а саме вона і є агресор. І ця агресія неспровокована, бо Україна не нападала на Росію.

«Ця війна – це не конфлікт між НАТО і Заходом з одного боку та Росією – з другого, як дехто може це описувати. В Україні немає ні баз, ні військ НАТО», – заявив президент Франції.

Також Макрон назвав брехнею твердження російської пропаганди, що РФ нібито «воює в Україні з нацизмом».

«Це брехня, зневажання історії Росії та історії України, які боролися проти нацизму», – наголосив Емманюель Макрон.

Президент Франції у своєму зверненні назвав «провісником зміни епохи» події, що почали розгортатися з нападом Росії на Україну, зазначивши, що у Європі знову війна і «демократію знову ставлять під питання».

Нагадаємо, що в Україні триває восьмий день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.