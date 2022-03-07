Путіна, Шойгу та ще близько сотні росіян не хочуть бачити в Новій Зеландії

В Україні триває 12 день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією

В Україні триває 12 день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією

Острівна держава відреагувала на військове вторгнення в Україну

Влада Нової Зеландії оголосила про введення заборони на в'їзд посадових осіб російського уряду та інших осіб, пов'язаних з російським вторгненням в Україну. Про це зазначено на сайті тамтешнього міністерства закордонних справ.

Відтепер не бажаними у Новій Зеландії стали: президент Росії Володимир Путін, голова уряду Михайло Мішустін, міністр закордонних справ Сергій Лавров, міністр оборони Сергій Шойгу.

Також у чорному списку директор Інституту країн СНД і депутат Державної думи Росії Костянтин Затулін, російський бізнесмен Ігор Ротенберг, секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев, пропагандистка керівник телеканалу Russia Today Маргарита Симоньян та інші. Всього в’їзд заборонено 102 представникам Росії.

Крім цього, уряд Нової Зеландії планує подати законопроєкт, який дозволить ввести санкції проти Росії.

Як повідомляв «Главком», офіс Генерального прокурора разом з українськими та міжнародними партнерами запустив веб-ресурс warcrimes.gov.ua для документування воєнних злочинів та злочинів проти людяності, скоєних російською армією в Україні.

Задокументовані докази використовуватимуться для кримінального переслідування причетних до злочинів у Міжнародному кримінальному суді в Гаазі та спеціальному трибуналі.