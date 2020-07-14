ФСБ катує затриманих в анексованому Криму – доповідь ООН



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Спіровбітники ФСБ застосовують побиття, удари електричним струмом та удушення

Співробітники Федеральної служби безпеки Росії та інших правоохоронних органів в анексованому Росією Криму застосовують тортури, зокрема побиття, удари електричним струмом та удушення, для того, щоб змушувати людей давати показання. Про це йдеться у нещодавно опублікованій доповіді генерального секретаря ООН щодо Криму, повідомила Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні на своїй сторінці у Facebook.

«В жодному випадку катувань і жорстокого поводження, зафіксованих у Криму нашою Місією, винні особи не були притягнуті до відповідальності. Суди або повністю ігнорували скарги жертв на катування та жорстоке поводження, або призначали розслідування, які проводилися формально та були завершені без висунення жодних обвинувачень»,- зазначили в Моніторинговій місії ООН.

Як описано у доповіді, ризик катувань та жорстокого поводження є особливо високим під час свавільних арештів та тримання під вартою без зв’язку із зовнішнім світом.

У задокументованих випадках після надходження потерпілих до Сімферопольського СІЗО або ізоляторів тимчасового тримання, медичний персонал зазвичай відмовляв їм у огляді та фіксуванні наявних у них тілесних ушкоджень.

«Рівень безкарності був таким, що в деяких випадках співробітники ФСБ піддавали жертв жорстокому поводженню на очах у їх адвокатів, залучених державою для здійснення захисту за призначенням. Останні не вживали жодних заходів для захисту своїх клієнтів», - заявили в ООН.

В ООН нагадали, що заборона катувань та жорстокого поводження є абсолютною та не передбачає жодних винятків.

«Ми нагадуємо, що непритягнення до відповідальності за серйозні порушення прав людини продовжує завдавати біль та страждання жертвам», - додали в Моніторинговій місії ООН.