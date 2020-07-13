Окупований Крим гине від спраги. Путін почав залучати військових до вирішення проблеми (відео)



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Понад 300 військовослужбовців і понад 140 одиниць різної техніки прокладають трубопроводи до Сімферополя

Військові Росії прокладають трубопроводи для забезпечення Сімферополя водою

Підрозділи матеріально-технічного забезпечення Південного і Західного військових округів Росії проклали понад 50 кілометрів трубопроводу в окупованому Криму. Трубопровід з'єднає Тайганське і Сімферопольське водосховища.

Відео робіт опублікувало російське Міністерство оборони.

Окупанти зазначають, що Сімферополь страждає через посуху, тому так зване керівництво Криму попросило військове відомство допомогти з доставкою води в місто.

Перші підрозділи матеріально-технічного забезпечення Південного і Західного військових округів РФ і ешелони з необхідним обладнанням і матеріалами прибули до Сімферополя 11 липня.

«Відповідно до вказівок вищого штабу, трубопровідний батальйон здійснив марш з пункту постійної дислокації до Республіки Крим. Завдання батальйону - розгорнути польовий магістральний трубопровід для забезпечення водою жителів міста Сімферополь», - сказав заступник командира трубопровідного батальйону з тилу Дмитро Чекунов.

Зараз до виконання завдання залучено понад 300 військовослужбовців і понад 140 одиниць різної техніки. Для подачі води по трубопроводу будуть використані пересувні насосні станції, обладнані перекачувальними установками.

Нагадаємо, аналітики американського центру The Jamestown Foundation заявили, що потенційною причиною для чергового вторгнення Росії в Україну може стати критична ситуація з водопостачанням у Криму.

Західні експерти вважають: посуха і відсутність альтернативних варіантів забезпечення водою окупованого півострова може підштовхнути Путіна до спроби прорватися вглиб материкової України.

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