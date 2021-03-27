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    Футболісти збірної України постали в ділових костюмах

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    Футболісти у костюмах обмінюються дотепними жартами - Футболісти збірної України постали в ділових костюмах
    Футболісти у костюмах обмінюються дотепними жартами
    Фото: УАФ

    Нові образи спортсмени втілили завдяки стильному одягу від компанії «Арбер»

    Українські футболісти приміряли офіційні костюми, в яких делегація команди поїде на чемпіонат Європи–2020.

    Про це повідомила пресслужба Української асоціації футболу.

    Примірка костюмів від компанії «Арбер» відбулася між теоретичним заняттям і обідом, так що у футболістів з'явився привід для позитивних емоцій і дружніх жартів.

    Нагадаємо, що за результатами жеребкування Євро–2020 збірна України отримала в суперники Нідерланди, Австрію, а також переможця плей-офф Ліги націй 2018-2019, яким стала Північна Македонія.

    Українська збірна проведе один матч в Амстердамі і два – в Бухаресті.

    Турнір стартує для України 13 червня – був опублікований оновлений календар.

    Додамо, що 28 березня збірна України з футболу на НСК «Олімпійський» проведе другий матч кваліфікації ЧС–2022 проти учасника Євро-2020 команди Фінляндії. Наш найближчий суперник в першому турі в Гельсінкі зіграла внічию з боснійцями – 2:2.

    Україна і Фінляндія перетиналися в одній відбірній групі ЧС-2018. Наша команда виграла в Одесі – 1:0, та Тампере – 2:1.

    Теги: Збірна України Євро-2020
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